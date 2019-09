Roadmap von Hunt: Showdown enthält Feature für echte Revolverhelden

Crytek hat neue Pläne für Hunt: Showdown veröffentlicht. So wird der Horror-Shooter auch nach Release mit neuen Features versorgt, die teilweise auf Wünsche der Spieler zurückgehen. Darunter die Möglichkeit, zwei Handfeuerwaffen gleichzeitig zu schwingen (engl. Dual Wielding), was euch zum Revolverhelden wie im Western-Shooter Call of Juarez: Gunslinger macht.

Die Entwickler teilen die Neuerungen in den kommenden Patch 1.1 sowie die Zeit nach diesem Update für Hunt: Showdown ein. Wir führen die geplanten Änderungen kompakt für euch auf.

Diese Neuerungen kommen mit Update 1.1:

Neue legendäre Jäger per DLC

Neue legendäre Waffen

Eine neue Waffen-Variante: Bornheim No. 3 Match

Ein neues Konsum-Item

Lobbys bleiben nach dem Match bestehen

Mehrere Gruppen-Einladungen gleichzeitig möglich

Legendäre Jäger haben beim Rekrutieren zufällige Lebensbalken und drei zufällige Eigenschaften.

Performance- und Komfort-Verbesserungen

Diese Features stehen nach Update 1.1 auf der Agenda:

Zwei Handfeuerwaffen gleichzeitig nutzen (Dual Wielding)

Spieler bekommen einen Schießstand, um Waffen abseits hitziger PvP-Gefechte ordentlich ausprobieren zu können.

Freier Offline-Modus, um die Spielwelt zu erkunden sowie die Option, das Tutorial offline mit jedem eurer Jäger zu spielen.

Personalisierung von Munition

Drei verschiedene Stufen von Statuseffekten Verbrennen, Bluten und Vergiften

Zufällige Mitspieler auch für Dreier-Matches

Ranking-basiertes Matchmaking pro Spielmodus

Neue legendäre Hunter

Legendäre Jäger auch im Quickplay spielbar

Weitere legendäre Waffen

Neue Waffen und Waffen-Varianten

Book of Songs (Lieder-Buch)

Eine dritte Karte für Hunt: Showdown taucht in den bisherigen Plänen von Crytek dagegen nicht auf.

Lest unseren Test zu Hunt: Showdown, wenn ihr erfahren wollt, warum das neue Crytek-Spiel für uns der bislang beste Multiplayer-Shooter 2019 ist. Wenn ihr neu dabei seid und die Jagd noch ein Buch mit sieben Siegeln, haben wir hier einen umfassenden Einsteiger-Guide zu Hunt für euch vorbereitet.