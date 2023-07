I Am Fish gratis bei GameStar Plus

Als kleiner Goldfisch hat man es nicht leicht. In einem Moment ist deine Aquarium-Welt und die deiner drei fischigen Kumpels noch in Ordnung und im nächsten Moment füttert euch euer Zweibeiner mit demselben empfindungsfähigen Brot, das ihr noch in I Am Bread zum Toaster gesteuert habt.

Geschick und Geduld sind eure besten Gefährten

Wer die Spiele von Bossa Games kennt, weiß, worauf er sich hier gefasst machen muss. Schon der Surgeon Simulator und I Am Bread sorgten mit absurder Situationskomik und einer Steuerung, die euch die Finger verknotete, für viel Gelächter vor dem Bildschirm. I am Fish ist da nicht anders.

Ihr steuert nämlich nicht den Behälter, in dem sich euer Fischlein befindet, sondern nur den Fisch darin. So müsst ihr euer Gefäß geschickt durch die gefährlichen Levels schubsen und schieben, ohne dass das Glas bricht und ihr auf dem Trockenen liegt. Ihr seid aber nicht immer direkt tot, sobald ihr euer Glas verlasst. Je nach Situation und Fisch, den ihr gerade steuert, müsst ihr euer schützendes Nass ab und zu verlassen, um voranzukommen. Als Piranha zerbeißt ihr mit euren scharfen Zähnen Rohre, um eine Küche unter Wasser zu setzen, kullert als dicker Kugelfisch durch einen Club, oder überwindet als fliegender Fisch segelnd weite Strecken.

Euer größter Feind auf eurem Weg in die Freiheit ist neben der kniffeligen Steuerung die Schwerkraft. Fallt ihr mit eurem Glas runter, während ihr über Stromleitungen von Dach zu Dach rollt, war's das. Doch selbst am vermeintlich sicheren Boden lauern Gefahren: ihr weicht vorbei brausenden Autos aus, entkommt hungrigen Möwen, die euer Goldfischglas zerpicken wollen, oder kullert vorsichtig Treppen herunter, ohne dabei euer lebensrettendes Glas zu zerbrechen.

