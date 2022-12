Icewind Dale: Enhanced Edition gratis bei GameStar Plus – Taktikschlachten im Eiswindtal

Beamdog hat im Laufe der letzten Jahre so einige Rollenspiel-Klassiker aufgefrischt und auf modernen Systemen lauffähig gemacht. Neben der Baldur`s Gate-Reihe und Planescape: Torment hat auch Icewind Dale mit der Enhanced Edition einen frischen Anstrich bekommen.

Die Enhanced Edition von Icewinde Dale bringt die gleichen technischen Verbesserungen mit, die auch die beiden Baldur`s Gate-Teile bekommen haben. Dazu gehört neben dem Support für moderne 16:9 Auflösungen auch das überarbeitete Interface. Die Grafiken an sich wurden nicht überarbeitet, aber vor allem die detaillierten Hintergründe sehen auch heute noch ordentlich aus.

Eines der Hauptmerkmale des Rollenspiel-Klassikers ist und bleibt der umfangreiche Charaktereditor. Denn in Icewind Dale erschafft ihr nicht nur euren Hauptcharakter, sondern gleich die ganze Party. Und hier stellt Icewind Dale fast jedes aktuelle Rollenspiel in den Schatten. Ihr stellt eure Gruppe aus sieben unterschiedlichen Rassen und insgesamt elf Charakterklassen zusammen, von denen sich einige auch noch auf Unterklassen spezialisieren können.

Für RPG Neulinge gibt es den neuen »Story Modus« in dem eure Helden nie das zeitliche Segnen können und ihr euch erstmal an diese Art Spiel gewöhnen könnt, bevor ihr euch an die taktisch herausfordernden Kämpfe auf den höheren Schwierigkeitsgraden wagt.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31. Januar abholen und diesen bis einschließlich 03. Februar für Icewind Dale: Enhanced Edition bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Icewind Dale: Enhanced Edition bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!