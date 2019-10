Im neuen DLC von Sims 4 geht es noch im November »An Die Uni!«

Nachdem euch der letzte DLC von Die Sims 4 mit Reich der Magie zu Zauberern und Hexen machte, geht es mit der kommenden Erweiterung »An Die Uni!« - richtig geraten - an die Uni. Die Erweiterung erscheint am 15. November 2019 für PC, am 17. Dezember folgt der Release für PS4 und Xbox One.

In der Erweiterung schreiben sich eure Sims an der Universität Britechester oder alternativ am Foxbury Institut ein. Ihr habt die Wahl, ob ihr außerhalb der Uni wohnt oder in einem Wohnheim am Campus, das ihr frei nach eurem Geschmack einrichtet.

Wenn ihr gute Noten wollt, schickt ihr eure Sims in Vorlesungen, wälzt mit ihnen in der Bibliothek Bücher und lasst sie Semesterarbeiten schreiben. Schwänzt ihr hingegen die Lehrveranstaltungen, wirkt sich das auf eure Ergebnisse aus.

Test zum Magier-DLC: Fauler Zauber im Reich der Magie

In »An Die Uni!« fokussiert ihr euch auf eines von drei Gebieten: Ingenieurwesen, Bildungswesen oder Recht. Darunter fächern sich die Studienfächer weiter auf, etwa in Biologie, Computerwissenschaften, Kunstgeschichte oder Gaunerei. Nach der Uni haben eure Sims mehr Erfolg in Karrieren, die sie zuvor studiert haben.

Wenn ihr keine Lust zu lernen habt, könnt ihr auch Party machen, den Unterricht verschlafen und auf dem Campus abhängen. Klassische Uni-Spiele wie Bie..., äh, Saft-Pong gibt es ebenfalls. Oder ihr feuert eure Kommilitonen bei Wettbewerben an. Außerhalb des Unterrichts können eure Sims verschiedenen Clubs beitreten, etwa dem Debattier-, Kunst- oder Robotikclub.

An Die Uni! kostet 40 Euro und damit 20 Euro mehr als Reich der Magie.

Die Sims 4 - Alle Cheats für Reich der Magie