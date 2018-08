Indie Arena Booth 2018 - Spiele und Programm auf der Gamescom

Seit 2013 stellt die Indie Arena Booth auf der Gamescom diverse Spieleperlen vor. Auch in diesem Jahr machen die Veranstalter keine Ausnahme und versammeln auf 1.000 Quadratmetern Fläche rund 80 Indie-Spiele aus 28 verschiedenen Ländern. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 waren es gerade mal zehn Spiele auf 40 Quadratmetern.

Wo steht die Indie Arena Booth?

Wer nicht aufpasst, kann sich schnell auf der Gamescom verlaufen, immerhin umfasste die Ausstellungsfläche vergangenes Jahr rund 200.000 Quadratmeter. Wenn ihr die Indie Arena Booth sucht, müsst ihr euch in Halle 10.1 begeben. Dort steht sie im Abschnitt A-20.

Welche Spiele werden ausgestellt?

Das Lineup besteht aus rund 80 Spielen, die aus verschiedensten Ländern stammen, etwa Deutschland, Zypern, Norwegen, Israel und Irland.

Euch erwarten etwa das ukrainische Mystery-Adventure The Sinking City, in dem ihr als Detektiv einem Cthulhu-Mythos auf der Spur seid, das neuseeländische Puzzle-Adventure Atone, wo ihr der jungen Kriegerin Estra folgt und das an Wipeout erinnernde Rennspiel Antigraviator aus Belgien.

Aus Dänemark stammt What the Golf?, eine Golfparodie für Golfhasser. Management-Freunde könnten Gefallen an Good Company des deutschen Studios Chasing Carrots finden, in dem ihr eine Robotik-Firma aufbaut. Und Echtzeittaktik kommt mit dem schwedischen Spiel Bad North daher, in dem ihr eure Insel vor herannahenden Wikingern beschützt.

Was steht sonst noch an?

Die Veranstalter der Indie Arena Booth 2018 halten einen Gamejam ab, also ein Event, bei dem man in kurzer Zeit ein Spiel entwickelt. Allerdings könnt ihr nicht selbst teilnehmen, stattdessen treten vier Entwickler von InnoGames an. Vom 21. August bis zum 23. August werkeln sie an ihrem Spiel, über Votings gestaltet ihr die Entwicklung mit. Am Ende steht es für alle zum Anspielen bereit.

Am 23. August um 18 Uhr findet eine Award Show statt, bei der unter anderem Preise für Kategorien wie Bestes Spiel und Beste Booth vergeben werden. Mit der »Art of Games«-Ausstellung veranstaltet der Indie Arena Booth 2018 außerdem eine kleine Kunstaustellung.

GameStar und GamePro unterstützen den Indie Arena Booth als offizieller Medienpartner.