Intels kommende Prozessoren der Coffee Lake Refresh-Generation lassen zwar noch einige Wochen auf sich warten - laut neuesten Informationen von Wccftech sollen die Modelle zusammen mit Z390-Mainboards am 1. Oktober erscheinen - doch schon jetzt sind die technischen Spezifikationen vom zukünftigen Flaggschiff Core i9 9900K sowie dem ersten i7-Modell ohne Hyperthreading Core i7 9700K aufgetaucht.

Laut den Dokumenten auf ptt.cc besitzt der Core i9 9900K einen All-Core-Turbo von 4,7 GHz und taktet bei einer Last auf bis zu zwei Kernen mit 5,0 GHz. Eine Steigerung von satten 400 MHz bei Last auf allen Kernen im Vergleich zum 8700K, dem aktuellen Coffee-Lake-Topmodell im Mainstream.

Der Core i7 9700K soll laut den Dokumenten ähnlich hohe Taktraten bieten. Intel sieht einen All-Core-Turbo von 4,6 GHz vor, der maximale Boost-Takt bei Last auf einem Kern beträgt beim vermutlich schnellsten i7-Modell 4,9 GHz.

Beide Prozessoren sollen trotz gestiegener Kernzahl wie die derzeitigen übertaktungsfähigen K-Modelle der Serien Core i5 und Core i7 eine TDP von 95 Watt besitzen.

Core i9 9900K Core i9 9700K Core i7 8700K Kerne / Threads 8/16 8/8 6/12 Sockel 1151 v2 Architektur Coffee Lake Refresh Coffee Lake Standard-Takt 3,6 3,6 3,7 GHz max. Turbo-Takt 5,0 GHz 4,9 GHz 4,7 GHz All-Core-Turbo 4,7 GHz 4,6 GHz 4,3 GHz Speicher DD4-2666 (noch unbestätigt) DDR4-2666 L3-Cache 16,0 MByte 12,0 MByte 12,0 MByte TDP 95 Watt freier Multiplikator Ja Verbindung DIE / Heatspreader Metall (verlötet) Wärmeleitpaste ca. Preis noch unbekannt 360 Euro

Intels Takt- und Kernoffensive

Was Intel im vergangenen Oktober mit Coffee Lake einläutete, wird nun mit dem anstehenden Refresh fortgeführt: Erneut steigen der Takt und die maximale Kernzahl. Darüber hinaus wird erstmals die Core i9-Reihe in den für Spieler beliebten Mainstreammarkt etabliert.

Und erstmals seit der im Jahr 2011 erschienenen Sandy Bridge-Generation soll Intel im Consumerbereich bei einigen Prozessoren wie unter anderem dem Core i9 9900K den CPU-Die wieder fest mit dem Heatspreader verlöten, statt auf simple Wärmeleistpaste zu setzen. Das geschieht sehr wahrscheinlich auch, um die hohen Taktraten zu ermöglichen.

Preise zum Core i9 9900K und Core i7 9700K stehen noch nicht fest, günstig dürfte vor allem das Topmodell mit acht Kernen und Hyperthreading jedoch nicht werden. Als gesichert gilt, dass Intel mit diesen Spezifikationen seinen fps-Vorsprung in Spielen weiter ausbauen und auch in Anwendungen am Ryzen 7 2700X vorbeiziehen dürfte.

Ob AMD zur Veröffentlichung von Intels neuer Generation mit einem potenzielllen Ryzen 7 2800X kontert, ist unklar. Das Namensschema der Ryzen-1000-Prozessoren würde dieses vermeintliche Modell zumindest theoretisch zulassen.