Rematch nach 9 Jahren: Invincible lässt zwei Widersacher aus The Walking Dead aufeinander los und das ist pure Absicht

Für viele Fans hat Invincible in Staffel 3, Folge 8 einen neuen Höhepunkt erreicht: Der Kampf zwischen Mark Grayson und Conquest entfachte bei Zuschauern Ehrfurcht und Begeisterung. Das ist natürlich auch der Vertonung durch die beiden Darsteller der Widersacher zu verdanken: Steven Yeun und Jeffrey Dean Morgan.

Und wer sich ebenfalls für The Walking Dead begeistert, dem ist die Ironie dieses Castings wahrscheinlich nicht entgangen: In der TV-Adaption, die ebenfalls auf einem Comic von Robert Kirkman basiert, ist eine Begegnung der beiden Schauspieler ganz anders ausgegangen.

Späte (Meta-)Rache für Glenn

Spoiler-Warnung für Staffel 7 von The Walking Dead und Staffel 3 von Invincible!

Steven Yeun verkörperte in der Zombie-Serie mit Glenn eine der wichtigsten und beliebtesten Hauptfiguren. In der siebten Season mussten sich Fans von ihm allerdings auf die boshafteste Art und Weise verabschieden: Beim Debüt des Schurken Negan erwartete Glenn ein brutales Ende, das manche Zuschauer sogar völlig vergraulte.

Neun Jahre später treffen Yeun und Morgan nun bei Invincible erneut aufeinander, doch diesmal geht ihre Begegnung ganz anders aus: Die Figur von Steven Yeun triumphiert letztendlich über die von Jeffrey Dean Morgan.

Und wie Robert Kirkman in einem Interview mit Variety verrät, war es definitiv Absicht, den Negan-Darsteller für die Rolle von Conquest zu casten:

Ich versuche immer Rollen für Schauspieler zu finden, die ich kenne, liebe und mit denen ich nochmal arbeiten möchte. Ich versuche immer etwas Neues für Jeffrey [Dean Morgan] zu finden. [...] An irgendeinem Punkt dachte ich mir, [er] wäre die perfekte Wahl für Conquest. Also habe ich nicht gezögert, weil es diese Meta-Ebene gab Oh, es ist ein Rematch zwischen Glenn und Negan und jetzt gewinnt Glenn . Das fand ich sogar spannend und interessant. Man macht sich zwar darüber Sorgen, dass die Zuschauer zu sehr rausreisst. Aber sobald man erstmal investiert ist, fält das einem eigentlich gar nicht mehr auf. Also glaube ich nicht, dass das die Folge irgendwie runterzieht, sondern tatsächlich sogar verbessert und es nochmal spannender gestaltet. Für jeden, der seit Jahren ein Fan von The Walking Dead ist, gibt es damit sogar etwas wie späte Gerechtigkeit.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Aufeinandertreffen von Steven Yeun und Jeffrey Dean Morgan nicht um das einzige Wiedersehen von zwei altbekannten Serien-Kollegen. In Staffel 3 von Invincible leihen Aaron Paul und Jonathan Banks den Charakteren Powerplex und Brit ihre Stimmen, die zuvor jahrelang gemeinsam für Breaking Bad vor der Kamera standen.

Robert Kirkman gibt im Gespräch mit Variety allerdings zu, dass diese Casting-Wahl eher ein Zufall war. Beide hatten sich für ihre jeweilige Rollen qualifiziert, weil sie laut dem Schöpfer von The Walking Dead und Invincible die perfekte Wahl waren.

Falls ihr euch übrigens fragt, wann es mit Invincible weitergeht, haben wir gute Nachrichten für euch: Amazon will künftig neue Seasons im jährlichen Rhythmus herausbringen und bei Staffel 4 zielt man bereits auf einen Release Anfang 2026 ab. Sofern alles nach Plan verläuft, müssen Fans also nicht zu lange auf neue Folgen warten.