Schock für 007: James Bond tanzt jetzt nach der Pfeife von Amazon

Wie sieht die Zukunft von James Bond aus? Darüber entscheidet ab sofort Amazon. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Für James Bond bricht eine neue Ära an: Amazon verfügt schon seit 2022 über die 007-Lizenz, doch bisher hatten noch Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die Agenten-Reihe. Damit ist jetzt Schluss.

Wie per Pressemitteilung bekannt gegeben wird, ziehen sich Broccoli und Wilson zurück und lassen nun Amazon voll und ganz über die Zukunft von James Bond entscheiden. Das Duo, das über mindestens 30 Jahre hinweg über 007 bestimmt hat, ist nur noch in einer Rolle als Produzenten involviert.

Broccoli und Wilson überlassen Bond Amazon

Kleine Gedächtnisauffrischung gefällig? Als Tochter des Filmproduzenten Albert R. Broccoli war Barbara Broccoli spätestens ab den 80ern an der Produktion der Bond-Filme beteiligt. Nach dem Tod ihres Vaters übernahm sie dann in den 90ern zusammen mit ihrem Halbbruder Michael G. Wilson die volle kreative Kontrolle über James Bond.

Damit ist Golden Eye mit Pierce Brosnan der erste und No Time to Die mit Daniel Craig der letzte Bond-Film, über den Broccoli und Wilson entschieden haben. Variety zitiert Broccoli zum Führungswechsel bei 007 wie folgt:

Ich habe mein Leben dem Bewahren und Weiterführen des außergewöhnlichen Erbes gewidmet, das Michael und mir von unserem Vater [...] hinterlassen wurde. Ich hatte die Ehre, mit vier der unglaublich talentierten Schauspielern zusammenzuarbeiten, die 007 gespielt haben, und auch mit tausenden von wundervollen Künstlerinnen und Künstlern der Branche. Mit dem Ende von No Time to Die und dem Rückzug von Michael aus dem Filmgeschäft habe ich das Gefühl, dass es für mich Zeit wird, mich anderen Projekten zu widmen.

Während sich Broccoli also weiter in der Filmindustrie austoben möchte, konzentriert sich Wilson in Zukunft auf seine Kunst und wohltätige Projekte. Wer der neue James Bond wird, wie die neuen Filme aussehen und was sonst noch aus dem 007-Franchise herausgeholt wird, darüber bestimmt nun Amazon.

2:36 James Bond: Keine Zeit zu Sterben - Offizieller Trailer zum letzten Bond-Film mit Daniel Craig

Konkrete Pläne dafür sind aktuell nicht bekannt. Es ist durchaus denkbar, dass es nicht nur bei neuen Bond-Filmen bleibt und 007 auch eine Zukunft bei der Streamingplattform Prime Video blüht - zum Beispiel in der Form unterschiedlichster Spin-offs im jährlichen Rythmus. Dagegen hatten sich Broccoli und Wilson übrigens bisher jahrelang erfolgreich gewehrt:

Mit Mike Hopkins gibt der Chef von Prime Video und der Amazon MGM Studios dazu das folgende Statement ab:

Wir fühlen uns geehrt, dieses Erbe weiterführen zu dürfen und freuen uns darauf, die nächste Phase des legendären 007 für das weltweite Publikum zu begleiten.

Übrigens folgt die Nachricht auf einen Bericht des Wall Street Journal von Ende 2024, demzufolge es zwischen Broccoli und Amazon böses Blut bezüglich der Zukunft von James Bond gegeben haben soll.