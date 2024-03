Invincible: Heute geht es nach 4 Monaten Pause endlich mit Staffel 2 bei Amazon Prime Video weiter

Es hat ein wenig gedauert, aber heute läuft endlich der Rest von Invincible: Staffel 2 an. Bildquelle: Amazon Prime Video

Fans von Invincible sind vor allem für eins bekannt: Ihre Geduld. Denn nachdem Staffel 2 schon über zweieinhalb Jahre auf sich warten ließ, startete die dann nicht einmal komplett. Im November 2024 kamen die ersten vier Folgen und jetzt steht endlich der Rest an.

Ab heute, dem 14. April 2024, geht es jetzt mit den restlichen vier Folgen der 2. Staffel Invincible weiter. Seid aber gewarnt: Alle neuen Episoden stehen bei Amazon Prime Video nicht auf einmal zum Streaming zur Verfügung, die erscheinen erneut jeweils donnerstags im Wochentakt.

So geht es mit Season 2 - Part 2 von Invincible weiter

Damit sieht der aktuelle Release-Kalender wie folgt aus:

Staffel 2, Folge 5 am 14. März 2024

Staffel 2, Folge 6 am 21. März 2024

Staffel 2, Folge 7 am 28. März 2024

Staffel 2, Folge 8 am 4. April 2024

1:43 Invincible: Offizieller Trailer zu Staffel 2, Part 2

Staffel 3 von Invincible steht in den Startlöchern

Invincible stellte sich von Anfang an als Kritiker- und Publikumsliebling heraus, die zweite Season hält offenbar weiter das hohe Niveau: Aktuell kommen die neuen Folgen der Animationsserie von Robert Kirkman (The Walking Dead) bei Rotten Tomatoes auf einen Wertungsdurchschnitt von 100 Prozent, Fans zücken nur die 90.

Übrigens ist die Zukunft von Invincible bereits gesichert: Staffel 3 hat offiziell grünes Licht bekommen und lässt (hoffentlich) nicht ganz so lange auf sich warten. Hauptdarsteller Steven Yeun versteht die Frustration vieler Fans bezüglich der langen Wartezeit und versichert, dass das Team hart an den neuen Episoden arbeitet (via Collider).

Wann Staffel 3 von Invincible bei Amazon Prime Video folgen könnte, ist aktuell jedoch nicht bekannt. Falls ihr das Special um Atom Eve, das bereits letztes Jahr erschien, könnt ihr das Warten immerhin noch mit der Prequel-Folge verkürzen.

Mehr von The Boys lässt nicht mehr lange auf sich warten

Für Fans brutaler (Anti-)Superhelden-Serien gibt es derweil auch ab dem 13. Juni 2024 Nachschub: Zu diesem Termin startet Staffel 4 von The Boys bei Amazon Prime Video. Mehr dazu und auch der Zukunft des Spin-offs Gen V, erfahrt ihr unter den folgenden Links.

Habt ihr die bisher erschienenen Folgen zu Invincible bereits gesehen und wenn ja, wie gut gefällt euch die knüppelharte Superhelden-Serie bei Amazon Prime Video bisher? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Rest von Staffel 2 und ebenso die bereits angekündigte dritte Season? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!