The Boys: Staffel 4 ist noch gar nicht erschienen, da gibt’s schon gute Nachrichten zur 5. Season

Staffel 4 von The Boys startet (angeblich) am 13. Juni 2024. Der Dreh von Staffel 5 soll aber sogar schon ein bisschen früher beginnen. Bildquelle: Amazon Prime Video

Fans von The Boys müssen offenbar nicht um die Zukunft der Amazon-Serie bangen - ganz im Gegenteil: Angeblich soll der Dreh von Staffel 5 bereits im April 2024 beginnen. Und das, während noch nicht mal die vierte Season bei Amazon angelaufen ist und eine offizielle Bestätigung der Verlängerung ebenfalls auf sich warten lässt.

The Boys: Staffel 5 wird angeblich schon bald gedreht

Davon, dass es mit der Produktion von Staffel 5 schon bald losgeht, will Hollywood North Buzz erfahren haben. Dem Bericht zufolge finden die Dreharbeiten vom 8. April bis zum 22. August 2024 statt. Damit könnte die Wartezeit zwischen der vierten und fünften Season sehr viel kürzer ausfallen, ein Release im Sommer bis Herbst 2025 wäre nicht unrealistisch.

Es ist sehr gut möglich, dass die Verantwortlichen hinter The Boys mit dem baldigen Drehstart von Staffel 5 eine ähnlich große Lücke wie zwischen S3 und S4 vermeiden wollen.

Der Release der vierten Season wurde unter anderem durch den großen Hollywood-Streik ausgebremst, bei dem sich große Filmstudios und Streamingdienste weigerten, Schauspielern und Drehbuchautoren fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu gewähren.

Wie sieht es eigentlich mit dem Release von Staffel 4 aus?

Auf Staffel 4 von The Boys müssen Fans damit schon seit satten zwei Jahren warten. Die neuen Folgen sollen offiziell irgendwann 2024 anlaufen. Einem Leak zufolge ist es vielleicht am 13. Juni so weit - eine Bestätigung gibt es dafür allerdings noch nicht!

1:37 The Boys: Endlich der Trailer zu Season 4! »Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht?«

Die (blutige) Zukunft von The Boys

Dass überhaupt eine fünfte Staffel von The Boys kommen soll, dürfte übrigens niemanden überraschen. Immerhin handelt es sich um eine der erfolgreichsten Szenen von Amazon überhaupt.

Außerdem sprach Showrunner Eric Kripke bereits in der Vergangenheit davon (via X, ehemals Twitter), dass mindestens fünf Staffeln kommen sollen. Ursprünglich war Season 5 sogar als Finale geplant, diesbezüglich wurde aber gegenüber Inverse längst zurückgerudert.

Mit den Spin-offs Diabolical, Gen V (das ebenfalls eine zweite Staffel bekommt) und The Boys: Mexico wächst das Anti-Superhelden-Universum basierend auf den Comics von Garth Ennis immer weiter. Mehr dazu erfahrt ihr unter den Links oben.

Freut ihr euch auf die neuen Staffeln von The Boys oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!