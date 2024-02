The Boys: Staffel 4 hat endlich einen Release-Termin und startet gleich richtig durch

1:37 The Boys: Endlich der Trailer zu Season 4! »Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht?«

Schon seit zwei Jahren müssen Fans von The Boys auf eine Fortsetzung von Amazons populärer Superhelden-Satire warten. Jetzt ist aber endlich offiziell bekannt, wann Staffel 4 auf Prime Video erscheint: Am 13. Juni 2024 geht es endlich weiter!

Und es gibt sogar noch eine weitere gute Nachricht: Zum Starttermin erscheinen gleich drei Episoden auf einmal. Danach geht es dann im gewohnten Rhythmus mit einer neuen Folge pro Woche weiter.

Es gibt auch ein neues Bild aus Staffel 4, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen:

Was wir schon zu The Boys Staffel 4 wissen

Spoiler-Warnung: Wenn ihr im Juni komplett unvorbereitet in Staffel 4 starten wollt, solltet ihr an dieser Stelle stoppen und lieber etwas über die ebenfalls 2024 startende Star-Wars-Serie The Acolyte lesen.

Die Showrunner haben bereits im November 2023 ein paar Hinweise gegeben, die grob verraten, wohin die Reise gehen wird. Nachdem Homelander (Antony Starr) einen Starlight-Fan im wahrsten Sinne des Wortes einen Kopf kürzer gemacht hat, wird er sich dafür wohl vor Gericht verantworten müssen.

Zu diesem Vorfall gibt es auch ein offizielles Statement des fiktiven Serien-Konzerns Vought International, der die Taten von Homelander wenig überraschend verteidigt:

Auch der von Butcher (Karl Urban) entdeckte Super-Virus soll eine wichtige Rolle spielen. Was genau er dagegen unternehmen wird, ist ungewiss. Ebenso unklar ist, wie sich sein eigener Gesundheitszustand und der von Hughie (Jack Quaid) im Laufe von Staffel 4 entwickeln wird.

Für Timeline-Fans auch nicht unwichtig: Staffel 4 von The Boys spielt rund einen Monat nach dem Finale der ersten Staffel von Gen V und soll zugleich die zweite Staffel des Spin-Offs einläuten.

Zu guter Letzt muss natürlich auch die scheinbare Rückkehr von Black Noir erwähnt werden. Ob wirklich der echte - obwohl mausetote - Noir unter dem Anzug steckt, wird Staffel 4 wohl ebenfalls klären.

Aufgrund des großen Hollywood-Streiks im Jahr 2023 verzögerte sich der Start der neuen Season von The Boys, obwohl alle Folgen laut Showrunner Eric Kripke bereits im Juni 2023 abgedreht waren.

Und schon jetzt sieht es für die Zukunft von The Boys mehr als nur gut aus, denn Staffel 5 soll schon bald gedreht werden. Auch für Gen V wurde bereits eine Staffel 2 bestätigt.

Wie steht Staffel 1 von Gen V mit The Boys in Verbindung? In welcher Reihenfolge sollte ich alle bisherigen Seasons der beiden Serien schauen, um bestmöglich im Juni auf Staffel 4 vorbereitet zu sein? Die Antworten darauf haben wir euch im obigen Artikel zusammengefasst. Freut ihr euch auf neue Folgen von The Boys? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!