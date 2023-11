Gen V: Wie geht es nach dem Finale mit Staffel 2 und The Boys: Staffel 4 weiter?

Ja, Gen V wird definitiv fortgesetzt: Sowohl in einer eigenen zweiten Season als auch in Staffel 4 von The Boys. Bildquelle: Amazon Prime Video

Das (blutige) Staffelfinale von Gen V ist angelaufen und stellt nicht nur die Weichen für die bereits angekündigte Staffel 2, sondern auch die vierte Season von The Boys. Doch wann und wie genau geht es mit Amazons (Anti-)Superhelden-Serien weiter? Hier bekommt ihr einen Überblick.

Wie sich Gen V und The Boys miteinander verknüpfen

Offensichtlich spielen Gen V und The Boys im gleichen Universum. Doch nicht nur das: Mit dem Spin-Off wird auch die Geschichte der Haupt-Serie vorangetrieben. Das bedeutet konkret, dass ihr Gen V und The Boys in der folgenden Reihenfolge gucken solltet, da die Handlung der beiden Serien direkt aufeinander aufbaut:

Die richtige Reihenfolge von The Boys und Gen V

The Boys: Staffel 1-3

Gen V: Staffel 1

The Boys: Staffel 4

Gen V: Staffel 2

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Nachdem bereits Grace Mallory (Laila Robins) und Victoria Neuman (Claudia Doumit) in Gen V aufgetreten sind, kommen im Finale der ersten Staffel sogar Homelander (Anthony Star) und Billy Butcher (Karl Urban) vor. Homelander sorgt dafür, dass Marie, Emma, Jordan und Andre der Verbrechen von Sam und Cate beschuldigt und daraufhin inhaftiert werden. Daraufhin kommt es zu einem Cliffhanger, in einer Art Mid-Secrets-Szene lässt sich aber Billy Butcher blicken. Dabei enthüllt Gen V, dass Butcher der Supe-Versuchseinrichtung The Woods auf die Schliche kommt und damit vielleicht sogar Indira Shettys Anti-Supe-Virus. Der Virus könnte (gemäß der Comicvorlage) damit eine wichtige Rolle in Staffel 4 von The Boys spielen. Und wer weiß: Vielleicht findet Butcher in Marie, Emma, Andre und Jordan sogar Verbündete für seinen Streifzug gegen Homelander oder zumindest nützliche Werkzeuge.

Wann startet Staffel 4 von The Boys?

Staffel 4 von The Boys hat aktuell keinen offiziellen Release-Termin. Die Season ist zwar so gut wie fertig, doch im Juni 2023 verriet Showrunner Eric Kripke, dass man nochmal für Nachdrehs ran muss (was übrigens bei Film- und TV-Produktionen alles andere als unüblich ist).

Aufgrund des vorangegangenen Autoren-Streiks und des weiter anhaltenden Schauspieler-Streiks in Hollywood wurde dies aber bis dato ausgebremst. Entsprechend lässt sich auch nur schwer bis gar nicht prognostizieren, wann Staffel 4 von The Boys bei Amazon Prime ausschlägt. Mit sehr viel Glück vielleicht noch Ende 2023, realistisch betrachtet aber wohl erst frühestens Anfang 2024.

Wann startet Staffel 2 von Gen V?

Auch Staffel 2 von Gen V hat aktuell keinen offiziellen Release-Termin. Das Spin-Off wurde erst vor wenigen Wochen offiziell verlängert und befindet sich derzeit in einer sehr frühen Pre-Production-Phase. Hier ist es ebenso schwierig, aufgrund des anhaltenden SAG-AFTRA-Streiks eine zuverlässige Prognose bezüglich des Starttermins zu treffen.

Fans von The Boys und Gen V müssen sich also bezüglich neuer Folgen beider Serien erstmal noch in Geduld üben.

Wie gut hat euch die erste Staffel von Gen V gefallen? Freut ihr euch darüber, dass die Geschichte von Marie, Emma, Jordan und Andre fortgesetzt wird? Oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 4 von The Boys? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!