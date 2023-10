Gen V: Amazons neue Nr. 1 bekommt eine 2. Staffel - und die Reaktion des Casts ist Gold wert

Die mittlerweile dritte Serie basierend auf The Boys bekommt neue Folgen spendiert: Gen V. Bildquelle: Amazon Prime Video

The Boys machte sich einst über Superhelden-Universen lustig, aber vertieft jetzt sein eigenes immer weiter: Das taufrische Spin-Off Gen V wurde offiziell um eine zweite Staffel verlängert.

Zum aktuellen Zeitpunkt läuft noch die erste Season um die Nachwuchs-Supes Marie Moreau (Jaz Sinclair), Emma Meyer (Lizze Broadway), Andre Anderson (Chance Perdomo), Jordan Li (London Thor/Derek Luh) und Sam (Asa Germann). Die Bestätigung, dass Amazon Prime Video neue Folgen in Auftrag gibt, kommt aber schon jetzt.

Was Gen-V-Fans von der zweiten Staffel erwarten dürfen

Das sagen die Showrunner: In einem Statement (via ComicBookMovie) verraten die Showrunner Eric Kripke und Michele Fazekas zur Verlängerung und lassen zumindest ein bisschen in die Zukunft blicken:

Wir könnten kaum glücklicher sein, eine zweite Staffel zu Gen V produzieren zu dürfen. Wir haben diese Charaktere und ihre Geschichten lieben gelernt und sind wahnsinnig stolz darauf, dass es unseren Zuschauern genauso geht. Die Autoren arbeiten bereits an der neuen Season: Das nächste Jahr wird wild, mit all den Plot-Twists, dem Herz, der Satire und den explodierenden Genitalien, die ihr mittlerweile von der Serie gewohnt seid.

So reagieren die Darsteller: Für die Ankündigung von Staffel 2 hat man übrigens auch den Cast von Gen V vor die Kamera gezerrt. Und wie die Darsteller selbst dürfte vielleicht auch der ein oder andere Fan auf die frohe Kunde reagiert haben:

Wann genau Staffel 2 von Gen V bei Amazon Prime Video starten wird, lässt sich nur schwer sagen. Denn zwar dürfen die Drehbuchautoren nach einer Einigung mit Film- und TV-Studios wieder arbeiten, der SAG-AFTRA-Streik der Schauspieler hält aber weiterhin an. Fans sollten so oder so frühestens in 12 bis 18 Monaten mit neuen Folgen rechnen.

Der Erfolg von Gen V ist übrigens kaum zu übersehen: In über 130 Ländern ist das Spin-Off zu The Boys der meistgesehene Inhalt auf Amazon Prime Video. Auf IMDb bekommt die Serie eine Durchschnittswertung von 8 von 10 Punkten verpasst, bei Metacritic nur 73 Prozent, aber bei Rotten Tomatoes sogar stolze 97!

Gen V startete am 23. September 2023 bei Prime Video. Derweil warten Fans weiterhin auf die vierte Staffel der Hauptserie: The Boys. Warum die auf sich warten lässt und was ihr sonst dazu wissen solltet, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Wie gut haben euch die bisher erschienenen Folgen von Gen V gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Finale der ersten Staffel? Freut ihr euch darüber, dass das Spin-Off zu The Boys in die Verlängerung geht oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!