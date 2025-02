Fallout: Neue Set-Bilder zu Staffel 2 lassen die Herzen von New-Vegas-Fans höher schlagen

Wird der Ghul es sich im Maul von Dinky bequem machen? Die Möglichkeit scheint greifbar für die Amazon-Serie. Bildquelle: Amazon

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel der Amazon-Serie Fallout begannen im November 2024. Wie viele Hollywood-Produktionen haben die dramatischen Waldbrände in Kalifornien auch die Drehs zu Fallout unterbrochen. Drei geleakte Set-Bilder zeugen jedoch vom Verlauf der Produktion und bestätigen sehr eindeutig Orte aus Fallout: New Vegas als einige der Schauplätze.

Dinky, der Dino

Im Reddit teilt Nutzer FeuTarse ein Bild, welches den großen Kopf eines T-Rex zeigt. Dinky, der Dino, steht im kleinen Örtchen Novac in der Mojave-Wüste und dürfte Fallout-Experten sofort ein Begriff sein.

In Fallout: New Vegas bereisen Spieler die Stadt recht früh im Spiel und können hier auf zwei potenzielle Gefährten treffen. Die Handlung des Spiels liegt für Lucy und Co. allerdings gut 15 Jahre in der Vergangenheit.

Das Schicksal von Novac liegt in den Händen des Spielers, die Serien-Schöpfer müssen sich also entscheiden, ob ihre Figuren eine Geisterstadt oder einen Posten der Legion betreten. Die Rettung der Bewohner ist auch eine der Optionen.

Weitere Hinweise auf Mr. House

Der X-Account Fallout Films veröffentlichte zwei weitere Bilder, die vom Set der 2. Staffel stammen sollen. Auf einem ist ein Plakat für Rita’s Café zu sehen. Diese Werbung findet sich mehrfach im Spiel New Vegas.

Das andere Bild zeigt eine Cocktail Lounge, die vermutlich zum Lucky 38 Casino in New Vegas gehört. Das prominente Gebäude der Stadt gehört einer der wichtigsten Figuren aus dem Spiel: Robert House.

Dessen Auftritt in Staffel 2 der Amazon-Serie ist schon bestätigt. Wie genau die Rolle von Mr. House aussieht, ist jedoch noch nicht klar. Hier spielt auch wieder das von den Machern gewählte Ende des Spiels eine Rolle.

Fans reagieren mit Begeisterung

Unter dem Reddit-Beitrag sind viele Nutzer erfreut über den möglichen Besuch der Orte aus dem Spiel. Nutzer Safe-Ad-5017 freut sich zwar auch, gibt aber zu bedenken: »Ich habe große Hoffnungen für die Staffel, aber ich hoffe wirklich, dass sie nicht nur eine Serie voller Anspielungen und Easter Eggs ohne Inhalt wird.«

Walker3342 ist jedoch optimistisch und kommentiert: »Ich denke, wir sind in guten Händen. Wir haben einige großartige Autoren, die eine gut aufgebaute Welt haben, in der wir spielen können. Ich bin optimistisch, dass wir etwas bekommen werden, das noch besser ist als Staffel 1, und die war unglaublich.«

Amazon dürfte große Hoffnungen in die 2. Staffel setzen, immerhin war die Fallout-Serie die erfolgreichste Produktion des Jahrs 2024. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel oben in der Box.

Freut ihr auch auf einen Ausflug nach New Vegas gemeinsam mit Lucy und dem Ghul? Immerhin ist das Spiel der Favorit der GameStar-Community. Alles zum Ergebnis der Umfrage findet ihr in der Artikel-Box.