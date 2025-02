The Boys schnappt sich jetzt für Staffel 5 den letzten großen Supernatural-Star

Jetzt auch ein Teil von The Boys: Castiel-Darsteller Misha Collins aus Supernatural. Bildquelle: CW

Die fünfte Staffel von The Boys wird ein wahres Fest für Fans von Supernatural! Denn wie sich jetzt herausstellt, wurde auch Misha Collins für die finale Season gecastet. Und der hat natürlich jahrelang an der Seite von Jensen Ackles und Jared Padalecki Dämonen bekämpft, die ebenfalls im großen Finale von The Boys auftreten.

Damit ist das Supernatural-Trio in The Boys tatsächlich komplett!

Seht euch hier das offizielle Ankündigungsvideo am besten einfach mal selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aktuell ist nicht bekannt, was für Figuren Jared Padalecki und Misha Collins in Staffel 5 von The Boys spielen (Ob Destiel damit endlich Realität wird, also mehr als im umstrittenen Finale? Fans dürfen gespannt sein).

Zuvor stießen bereits Jensen Ackles als Soldier Boy in Season 3 und Jeffrey Dean Morgan als Joe Kessler in Season 4 zum Cast der brutalen Anti-Superhelden-Serie.

Supernatural-Stars in The Boys

Die Nachricht kommt nicht unbedingt überraschend. Showrunner Eric Kripke hat bereits in der Vergangenheit immer wieder mal durchblicken lassen, dass er seine Supernatural-Stars zu The Boys rüberhieven möchte.

Mit dem Casting von Misha Collins treten sind jetzt unter anderem die folgenden Darsteller aus Supernatural allesamt Teil von The Boys:

Jensen Ackles (Dean Winchester) als Soldier Boy

(Dean Winchester) als Soldier Boy Jared Padalecki (Sam Winchester) in einer noch unbekannten Rolle

(Sam Winchester) in einer noch unbekannten Rolle Jeffrey Dean Morgan (John Winchester) als Joe Kessler

(John Winchester) als Joe Kessler Misha Collins (Castiel) in einer noch unbekannten Rolle

(Castiel) in einer noch unbekannten Rolle Jim Beaver (Bobby Singer) als Robert Singer

Dabei handelt es sich aber nur um die größten Namen, denn Schauspieler wie zum Beispiel Nathan Mitchell (Black Noir), Rob Benedict (Splinter), Lesley Nicol (Connie Butcher) waren in Supernatural ebenfalls in mal mehr, mal weniger wichtigen Rollen zu sehen. Eric Kripke bleibt seinen Vertrauten also offensichtlich treu.

2:36 Kleiner Rückblick gefällig? Hier ist der offizielle Trailer zu Staffel 4 von The Boys

Autoplay

The Boys hat noch viel mit Dean Winchester vor

Übrigens bekommt Jensen Ackles als Soldier Boy tatsächlich sein persönliches Spin-off im Universum von The Boys. Vought Rising wurde bereits als Prequel, das sich im New York der 50er-Jahre abspielt, offiziell bestätigt. Dafür kehrt auch Aya Cash in der Rolle von Stormfront zurück.

Mehr dazu könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Staffel 5 von The Boys startet irgendwann 2026 bei Amazon Prime Video. Damit endet die Hauptserie dann auch, während man bereits fleißig an neuen Spin-offs arbeitet.

Davor geht es noch 2025 mit Staffel 2 von Gen V weiter - dafür ist aber ebenfalls noch kein offizieller Release-Termin bekannt.