Der große Sims-Rivale Inzoi knackt bereits kurz vor Release einen bedeutenden Steam-Meilenstein

Inzoi platziert sich ganz oben auf der Liste mit den meistgewünschten Spielen,

Es sind nur noch wenige Tage, bis Inzoi in den Early Access startet. Der Sims-Rivale hat in den letzten Monaten ordentlich die Werbetrommel gerührt und ist unter Genre-Liebhabern in aller Munde.

Das schlägt sich kurz vor Release auch in den Zahlen auf Steam nieder. Auf der Liste mit den meistgewünschten Spielen lässt Inzoi unter anderem Elden Ring: Nightreign und Silksong hinter sich.

Inzoi ist das am meisten gewünschte Spiel auf Steam

Laut SteamDB bekleidet Inzoi Platz 1 der Liste mit den Spielen, die auf den meisten Wunschlisten stehen. Zwar ist keine konkrete Zahl dahingehend ersichtlich, die Anzahl der Follower lässt sich allerdings ablesen.

Inzoi hat in den letzten Tagen ordentlich an Fans zugelegt. Quelle: SteamDB

In den letzten sieben Tagen sind der kommenden Lebenssim mehr als 50.000 Menschen gefolgt, insgesamt sind es mittlerweile über 240.000.

Auf Steam kann man einem Spiel auch folgen, wenn man es nicht auf die eigene Wunschliste setzt, andersherum folgt man einem Spiel nicht automatisch, wenn es auf der Wunschliste steht. Die Schnittmenge dürfte aber entsprechend hoch sein.

Darum hoffen gerade so viele Menschen auf Inzoi

Die Sims ist nach 25 Jahren immer noch der Platzhirsch auf dem Feld der Lebenssims. Nur wenige Spiele konnten ihm bisher die Stirn bieten, manche scheiterten bereits während ihrer Entwicklungszeit und wurden eingestellt.

Inzoi hat mit seinem aktiven Marketing viele hoffnungsvolle Blicke auf sich gezogen. Der hohe Realismus-Grad und die vielfältigen Mechaniken sind in den Trailern vielversprechend.

5:14 Inzoi: Selbst simples Laufen sieht im Sims-Kokurrenten fantastisch aus

In den letzten Tagen wird Inzoi zudem stark in Livestreams auf Twitch und YouTube vorgestellt. Erste Content Creator haben von Entwickler Krafton Keys bekommen, mit denen das Spiel zusätzlich beworben wird.

Andere Spieler, die selbst einen Blick auf Inzoi werfen wollen, haben außerdem mit dem bereits verfügbaren Creative Studio die Möglichkeit dazu. In der Demo können die zwei Kreativ-Modi für die Charakter- und Gebäudeanpassung ausprobiert werden.

Das sind die Bereiche, in denen sich Inzoi momentan im besten Licht präsentiert, wodurch viele Spielerinnen und Spieler hoffnungsvoll auf den Early Access blicken. Ob diese Vorfreude berechtigt ist, lest ihr in unserem Test:

Inzois Schultern haben eine große Last zu tragen. Nach mehreren Jahrzehnten dürstet es viele Sims-Fans nach Alternativen, die bisher sehr rar gesät waren.

Ein großer Aufreger ist dabei die Preispolitik von Sims, die Erweiterungspacks regelmäßig mit üppigen Preisschildern versieht. Inzoi hingegen verspricht zumindest für die Zeit des Early Access die Geldbeutel seiner Spielerinnen und Spieler zu schonen. Mehr dazu lest ihr oben.