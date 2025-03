Bei Inzoi steht jetzt der Preis fest und die ersten DLCs gibt's geschenkt

1:02 Inzoi: Sims-Konkurrent glänzt im neuen Trailer mit realistischer Grafik und schicken Autos

Der Early-Access-Release für Inzoi rückt immer näher und alle fragen sich, ob es Die Sims wirklich Konkurrenz machen kann. Zumindest was den Preis angeht, macht die neue Lebenssim jetzt eine Kampfansage.

»Inzoi muss sich noch viel verbessern«

40 US-Dollar soll Inzoi kosten, wenn es in den Early Access startet. Das hat Game Director Hyungjun »Kjun« Kim in einem Showcase-Livestream bekannt gegeben. Damit kostet der frühe Zugang zu Inzoi etwa so viel wie ein Erweiterungspaket für Die Sims.

Inzoi ist noch kein fertiges Produkt. Es gibt noch viel zu verbessern. [...] Deshalb wollen wir den Early Access zum angemessensten Preis bereitstellen. Als Entwickler denke ich, dass Inzoi sich noch viel verbessern muss. Bis zum vollen Release werden alle Updates und DLCs kostenlos bereitgestellt. Hyungjun »Kjun« Kim

Darüber hinaus hat Kjun die erste Roadmap für Inzoi vorgestellt, die sich bis zum Ende des Jahres erstreckt.

Zusätzlich zu diesen Updates sollen alle drei Monate neue Kleidungsstücke und Möbel zum Spiel dazukommen. Und weil die Auflösung im Stream nicht die Beste war, haben wir hier noch einmal alle Infos aus der Roadmap für euch.

Mod kit (Maya, Blender)

Anpassungen von Gewicht und Muskeln

In-game Cheatcodes

Verbesserung von Beziehungen

Adoptionssystem

Verbesserung Baumodus und neue Möbel

Verbesserung Charaktererstellung

Outfit-Updates

Ghost Play

Schwimmen und Pools

Mehr Ressourcen beim Stadt-Editor

KI-Baumodus

Freelancer-Berufe

Verbesserung Textnachrichten und Fähigkeiten

Verbesserung Elternschaft

Familienzeit

Hotkey-Anpassungen

Verändern der Objektgrößen im Baumodus

Neue Möbel

UX-Verbesserungen beim Bewegen von Häusern

Verbesserung Charaktererstellung

Mod-Updates

Erinnerungs-System

Bewegen von Städten

Interaktionen und Reaktionen, die auf Merkmalen basieren

Verbesserung Baumodus und neue Möbel

Verbesserung Charaktererstellung

Mod-Updates

Neue Outfits

Innentemperatur

Die Augen aller Lebenssim-Connaisseure sind momentan auf Inzoi gerichtet. Im Vorfeld haben die Entwickler immer wieder beeindruckende Bilder geliefert, das schlägt sich allerdings auch in den Systemanforderungen nieder. Mehr dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel. Dort findet ihr zudem weitere Einblicke in das, was Inzoi noch so verspricht.