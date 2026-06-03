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God of War: Laufey - Kratos Ehefrau bekommt es mit Göttern zu tun, auf die Fans schon lange hoffen

Das erste Gameplay des neuen God of War zeigt schon zwei neue Götter, mit denen sich Laufey anlegt. Genau auf solche Figuren haben Fans gehofft.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
03.06.2026 | 15:32 Uhr

Diese beiden Götter sind weder nordisch noch griechisch ... und wohl auch schon tot. Diese beiden Götter sind weder nordisch noch griechisch ... und wohl auch schon tot.

Ziemlich überraschend hat Sony am 2. Juni 2026 bei der State of Play ein neues God of War angekündigt! Das nennt sich Laufey und wird ein vollwertiger Nachfolger, selbst wenn wir hier diesmal (offenbar) nicht in die Rolle des griesgrämigen Spartaners schlüpfen.

Stattdessen prügeln wir uns als dessen tote (nordische) Ehefrau Laufey durch das Götter-Jenseits. Während Kratos und Atreus also entspannt nach Hirschen jagen und sich einbilden, dass ihre Partnerin/Mutter nun »Ruhe findet«, ist die schon mitten in einem göttlichen Kräftemessen und packt dabei die ganz wilden Combos aus.

Doch mit wem legt sich Faye im sogenannten Allwann überhaupt an? Das sind immerhin weder griechische noch nordische Götter! Und genau das erfreut gerade die Fans.

Video starten 23:45 23 Minuten Gameplay aus God of War: Laufey setzen neue Maßstäbe

Endlich Ägypten

Viel wissen wir über die seltsame neue Welt noch nicht, in der Faye nach ihrem Tod erwacht. Aber es soll sich um ein Totenreich für Götter handeln – und zwar aus allen Mythologien. Das bedeutet, dass Kratos' Gattin hier auf alle möglichen mächtigen Widersacher (oder Freunde) stoßen kann.

Ganz besonders freuen sich die Fans darüber, dass schon in der ersten Gameplay-Präsentation direkt eine Gottheit aus einer lange herbeigesehnten Mythologie auftritt! Denn als scheinbar große Gegenspielerin lässt sich hier die ägyptische Göttin Sekhmet blicken.

Wer ist Sekhmet?

Sekhmet oder Sachmet gilt als ausgesprochen machtvoll. Immerhin bedeutet selbst ihr Name bereits »die Mächtige«. Passend zur Spielereihe ist Sachmet zudem die Kriegsgöttin der Ägypter – sowie die Göttin für Krankheit und Heilung. Dargestellt wurde sie oft mit einem Löwenkopf, im Spiel verfügt sie über einen gewaltigen, sechsbeinigen Löwen als Reittier.

Wieso Sekhmet im Allwann residiert, wissen wir nicht. Hat sie wirklich jemand umgebracht? Sind womöglich alle ägyptischen Götter inzwischen tot? Das muss sich zeigen.

Es ist übrigens zwar das erste Mal, dass eine ägyptische Gottheit in einem God-of-War-Spiel auftaucht, aber nicht das erste Mal, dass eine im Spiele-Universum vorkommt. In der Comicreihe Fallen God begegnet Kratos in Ägypten bereits einmal dem ägyptischen Mondgott Thot.

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Noch mehr Götter

Wie erwähnt gibt es im Allwann mehr als nur ein Götterpantheon. Deshalb begegnet Faye auch nicht nur Sachmet aus Ägypten, sondern außerdem Begtse. Das ist der große, rote, grimmige Kerl mit den gewaltigen Pranken, mit dem sich Faye direkt gehörig keilt.

Auch Begtse ist ein Kriegsgott, stammt aber aus dem mongolischen Pantheon, und kommt außerdem im tibetischen Buddhismus vor.

Was der ominöse blaue Kubus ürbigens darstellen soll und was für ein Schwert er dabei hat, das ist bislang nicht klar. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr ein Pantheon mit einem Würfelgott kennt.

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