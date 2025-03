Gemütliche Städtebau-Sim erreichte sagenhafte 94 Prozent positive Steam-Reviews, jetzt kommt ein Sequel

In Islanders: New Shores warten wieder entspannte Puzzle auf farbenfrohen Inseln.

Islanders: New Shores ist die Fortsetzung einer minimalistischen Städtebau-Sim aus dem Jahr 2019. Im Sommer 2025 dürfen Fans von Islanders dann wieder hübsche Miniaturbauten auf die Inseln aus dem Pastell-Farbkasten pflanzen und auf Highscore-Jagd gehen.

Auf zu neuen Ufern

Am grundsätzlichen Spielprinzip von Islanders ändert sich auch mit New Shores nichts. Auf prozedural generierten Inseln platziert ihr verschiedene Gebäude.

Für die Bauten erhaltet ihr dann Punkte, abhängig davon, wo sie auf der Insel stehen und was sich um sie herum befindet. Knackt ihr eine bestimmte Marke, schaltet ihr weitere Gebäude frei und das Ganze beginnt von vorn.

Jede Insel ist ein kleines Puzzle und ihr müsst eure begrenzte Anzahl an Gebäuden so geschickt platzieren, dass sie genug Punkte generieren, um den nächsten Schwung freizuschalten.

Ein neues Islanders kommt - In New Shores baut ihr eine schönere Insel als je zuvor

In New Shores stecken insgesamt 44 einzigartige Gebäudetypen und es gibt sieben Inselmerkmale, die ihr beim Platzieren beachten müsst.

Neu sind einmalige Vorteile, die ihr im Spielverlauf mit besonders guten Punktzahlen freischalten und auf späteren, schwierigeren Inseln einsetzen könnt.

Außerdem gibt es jetzt zwei unterschiedliche Modi mit je einem eigenen Speicherstand. Neben dem bekannten High-Score-Modus gibt es jetzt auch eine Sandbox-Variante mit mehr Freiheiten.

Einen konkreten Release-Termin hat Islanders: New Shores noch nicht. Die Veröffentlichung ist für den PC (Steam), PS5, Xbox Series X & S und Nintendo Switch geplant.

Steam-Spieler lieben Islanders

Von den über 15.000 Nutzer-Rezensionen des ersten Teils sind ganze 94 Prozent positiv. Die Spieler lieben das entspannte Gameplay, die hübsche Grafik und die Tatsache, dass man es auch mal zwischendurch spielen kann.

»Das Spiel ist perfekt, wenn man mal runterkommen möchte«, schreibt SIllyTarrnished und Mengefitz erklärt: »Schön, schlicht, günstig [5 Euro] und in kleinen Portionen genießbar. Kann es nur weiterempfehlen.«

Der Publisher des zweiten Teils ist nach wie vor Coatsink allerdings gab es einen Wechsel beim verantwortlichen Entwickler. Islanders: New Shores wird vom Studio The Station entwickelt. Die haben mit SteamWorld Build aber bereits einen beliebten City-Builder abgeliefert. Fans müssen sich also nicht allzu große Sorgen machen.