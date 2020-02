Jaeger in Escape from Tarkov: Wie schaltet man den Händler frei?

Wenn ihr mit Escape from Tarkov anfangt, ist der Waidmann Jaeger als Händler noch gesperrt. Um auf sein Angebot an Waren und seine Aufgaben zugreifen zu können, müsst ihr Jaeger erst freischalten. Doch wie geht das? In diesem kompakten Guide erklären wir es euch.

Erste Mechanic-Quest

Zu allererst müsst ihr die Quest Gunsmith Part 1 beim Händler Mechanic absolvieren. Dafür müsst ihr zuvor mit eurem PMC das Level 10 erreicht haben. Somit müsst ihr erst eine Weile spielen, bevor ihr überhaupt in die Nähe von Jaeger kommt.

Wenn ihr Hilfe bei den ersten Schritten in diesem oft gnadenlosen Hardcore-Shooter braucht, lest unseren Einsteiger-Guide zu Escape from Tarkov. Habt ihr Level 10 bereits erreicht, nehmt bei Mechanic besagte Quest an.

So löst ihr die Quest

Der Mechaniker verlangt von euch, eine Schrotflinte vom Typ MP-133 für ihn zu bauen. Aber nicht irgendeine, das Teil muss spezifische Eigenschaften besitzen. Und zwar diese:

Ergonomie von 55 oder mehr

950 oder weniger Gesamtrückstoß

Höchstens 4 Felder groß

Eine Magazinkapazität von 6 oder mehr

Ein Laserpointer oder eine taktische Laser/Licht-Kombination

Die Shotgun könnt ihr von Scavs looten oder auf dem Flohmarkt möglichst günstig einkaufen. Für die Teile empfehlen wir ebenfalls, sie auf dem Flohmarkt zu besorgen. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, die erforderten Werte zu erzielen. Wir haben das folgende Setup zusammengestellt:

133/153 Pistol Grip

Custom plastic MP-133 forestock with mounts

UVG Tactical Foregrip

NCstar Tactical Blue Laser LAM module

Remington Tactical Choke 12ga

510mm MP-133 barrel

MP-133x6 magazine

Habt ihr die Schrotflinte zusammengesetzt, begebt euch wieder zu Mechanic und gebt sie im Tasks-Reiter ab. Geschafft! Jetzt fehlt noch eine Aufgabe, um Jaeger in Escape from Tarkov freizuschalten.

Zweite Mechanic-Quest

Nachdem ihr die Schrotflinte für Mechanic gebaut habt, stehen euch neue Quests zur Auswahl. Wählt Introduction, um einen Schritt näher in Richtung Jaeger zu gelangen.

In der Introduction müsst ihr euch ins Priozersky-Reservat begeben, dem Revier von Jaeger. Hier müsst ihr eine Nachricht des Jägers finden und aus dem Raid transportieren. Den meisten dürfte das Reservat besser als die Map Woods bekannt sein.

So löst ihr die Quest

Startet einen Raid auf Woods und begebt euch zu einem Jagd-Camp in der Nähe des abgestürzten Flugzeugs. Wir haben den Ort auf der Karte für euch markiert:

Habt ihr das Camp gefunden, haltet dort nach Jaegers Nachricht Ausschau. Sobald ihr sie gefunden habt, steckt sie in euren Secured Container, damit ihr sie auch im Falle des frühzeitigen Ablebens am Ende behalten könnt.

Gebt die Nachricht anschließend an Mechanic und schließt die Quest ab. Jaeger steht euch ab sofort als Händler und Questgeber in Escape from Tarkov zur Verfügung.