»Wir leben unser bestes Nerd-Leben« - Auf dieser Kreuzfahrt dreht sich alles ums Zocken

Eine Kreuzfahrt der etwas anderen Art erwartet die Gäste bei JoCo Cruise.

Wie würdet ihr euch auf einer Kreuzfahrt von Florida in die Türkei die Zeit vertreiben? Euch auf dem Oberdeck die Sonne auf den Pelz scheinen lassen? Mit Karacho in den Pool springen und die Leute auf den Liegen nass machen? Zum Dauergast am Schlemmerbuffet werden?

Wir würden erst am SNES zocken, danach eine Pen&Paper-Session einlegen und zum Ausklang einen Spaziergang durch die LEGO-Galerie machen.

Klingt für euch nach einem Nerd-Fiebertraum? Ist aber Realität, wie ein Video auf TikTok beweist. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat.

Eine Kreuzfahrt für Nerds

Worum geht's genau? Der Anbieter JoCo Cruise veranstaltet momentan eine Kreuzfahrt. Auf GameStar.de klingt das erst einmal nach Thema verfehlt! Setzen, sechs! . Aber wartet: Alles auf diesem Schiff ist speziell für Nerds konzipiert.

Die TikTok-Influencerin megstearoom gibt euch in einem Video Einblicke in ihren Urlaub der besonderen Art. Ihr Fazit am Ende: Wir alle leben unser bestes Nerd-Leben.

Falls ihr euch den Clip erst einmal in Ruhe anschauen möchtet, bitte sehr:

Was bekommen die Gäste alles geboten? Im obigen Video seht ihr, dass sich der Kreuzfahrtanbieter einige Gedanken gemacht zu haben scheint, wie die nerdigen Gäste bei Laune gehalten werden können:

Gaming-Area: Im sogenannten Gamer's Garden stehen dutzende Anspielstationen mit so ziemlich allen Konsolen, die ihr euch vorstellen könnt. Ältere Vertreter wie das SNES sind sogar an alte Röhrenfernseher statt an moderne LCDs angeschlossen, um das Retro-Gefühl zu verstärken.

Im sogenannten Gamer's Garden stehen dutzende Anspielstationen mit so ziemlich allen Konsolen, die ihr euch vorstellen könnt. Ältere Vertreter wie das SNES sind sogar an alte Röhrenfernseher statt an moderne LCDs angeschlossen, um das Retro-Gefühl zu verstärken. LEGO-Galerie : Statt klassischen Ölgemälden lassen sich in einer Galerie zeitgenössische Motive aus Klemmbausteinen begutachten.

: Statt klassischen Ölgemälden lassen sich in einer Galerie zeitgenössische Motive aus Klemmbausteinen begutachten. Stempel : Für die zahlreichen Aktivitäten auf dem Schiff kann eine Vielzahl an Stempelmotiven gesammelt werden, um dem Spieltrieb noch weiter zu frönen.

: Für die zahlreichen Aktivitäten auf dem Schiff kann eine Vielzahl an Stempelmotiven gesammelt werden, um dem Spieltrieb noch weiter zu frönen. Brettspiele und D&D : Klassische Brettspiel und Pen&Paper-Sessions lassen sich ebenfalls problemlos auf dem Schiff abhalten. Im Video lässt die Influencerin die Kamera über hunderte Spiele gleiten, bei dieser Auswahl dürfte selbst unser Brettspiel-Sachverständiger Heiko zufrieden sein.

: Klassische Brettspiel und Pen&Paper-Sessions lassen sich ebenfalls problemlos auf dem Schiff abhalten. Im Video lässt die Influencerin die Kamera über hunderte Spiele gleiten, bei dieser Auswahl dürfte selbst unser Brettspiel-Sachverständiger Heiko zufrieden sein. Live-Shows: Auf einer Bühne treten Musiker, Komiker, Autoren und weitere Künstler auf, um das nerdige Publikum zu unterhalten.

Sogar die Handtücher sind nerdig. Eine Passagierin freut sich darüber, dass ein Star-Wars-Held bereitsteht, um sie abzutrocknen:

Gibt's auch Grund zum Meckern? Kann gut sein. Wichtig bei dem Thema ist nämlich zu erwähnen, dass es sehr gut möglich ist, dass die Influencer den Trip vom Anbieter für ein bisschen positive Werbung gesponsert bekommen haben. Sollte es also Anlass zur Kritik geben, werdet ihr davon in Social-Media-Kreisen wohl vorerst nur wenig mitbekommen.

Immerhin könnt ihr euch jetzt den Rest des Tages Gedanken darüber machen, wie wohl eure Gaming-Kreuzfahrt verlaufen würde…

Schon jetzt gibt es übrigens Planungen zu den Fahrten im Jahr 2025. Wenn ihr also Interesse habt, könnt ihr euch auf der oben verlinkten Webseite des Anbieters genauer zu Preisen und den genauen Daten informieren.

Hättet ihr Lust auf eine solche Kreuzfahrt? Oder seid ihr bei aller Liebe für eure Hobbys vielmehr froh, wenn ihr euch im Urlaub mal eine Auszeit von Gaming, Brettspielen und anderem Nerd-Kram gönnen könnt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!