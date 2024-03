Großer Steam Spring Sale 2024 startet heute! Hier alle Infos zu Startzeit und ersten Angeboten

Der Steam Spring Sale 2024 geht los!

Der Frühling ist da, die Pollen fliegen zur Freude aller Allergiker bereits und wie jedes Jahr will Steam euch zumindest ein paar Gründe liefern, doch in den eigenen vier Wänden zu bleiben - oder alternativ das Steam Deck mit in den Park zu nehmen!

Im Rahmen des großen Steam Spring Sale 2024 sind erneut Hunderte von Spielen stark reduziert, es handelt sich hierbei um einen der ganz großen Saison-Sales von Valve, rechnet also mit einem üppigen Sortiment.

Und damit ihr in der Auswahl nicht ertrinkt, geben wir euch konkrete Rahmeninfos zu Startzeit und Dauer an die Hand und aktualisieren diese Übersicht um eigene Empfehlungen der Redaktion. Ein paar reduzierte Spiele kennen wir sogar schon jetzt, noch bevor der Sale heute Abend live geht.

Also, stürzen wir uns mal rein.

Ich will erstmal einen Trailer zum Spring Sale 2024 sehen

Na gut, hier bitte:

0:48 Steam Spring Sale startet bald: Der Trailer verrät bereits erste Angebote

Wann startet der Steam Spring Sale 2024?

Der Steam Spring Sale öffnet pünktlich am 14. März 2024 seine Pforten, die Aktion startet passend zum Feierabend um 19 Uhr deutscher Zeit, rechnet wie üblich mit ein paar Minütchen Serverschluckauf, bevor alle Angebote korrekt angezeigt werden.

Wie lange dauert der Steam Spring Sale? Wann endet er?

Wie bei allen großen Sales habt ihr bequem Zeit zum Shoppen, denn die Aktion dauert eine ganz Woche. Die Pforten schließen sich am 21. März 2024, ebenfalls um 19 Uhr. Bis dahin liefern wir euch natürlich regelmäßig Empfehlungen zu einzelnen Genres und Co.

Welche Angebote sind bereits bestätigt?

Auf Basis des Trailers lassen sich schon ein paar interessante Spiele ableiten, die im Rahmen des Steam Spring Sales garantiert reduziert sein werden:

Wir ergänzen diese Angebote zeitnah zum Start des Sales um unsere redaktionellen Empfehlungen.

Was gibt's sonst noch zu wissen?

Sehr wahrscheinlich wird es zum Spring Sale 2024 auch spezielle Steam Items geben, also Avatare, Hintergrundbilder, Effekte und so weiter. Wir informieren euch natürlich über alle Details, sobald der Sale startet. Wichtig auch: Schaut parallel mal bei GOG oder Epic vorbei, denn auch dort gibt's permanent größere Sales, bei GOG zum Beispiel aktuell ein riesiges Elder-Scrolls-Bundle.