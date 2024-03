Kostenlos bei Epic: Heute wird ein toller Cyberpunk-Blockbuster verschenkt

Adam Jensen ist auch acht Jahre nach Release noch eine ziemlich coole Socke.

Einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul, deshalb wollen wir uns auch gar nicht beschweren, dass im Epic Store manchmal eher ... sehr spezielle Spiele verschenkt werden, die wir trotz Gratisaktion nur einem kleinen Publikum empfehlen können. Und dann gibt's Tage wie heute, denn seit dem 14. März 2024 könnt ihr im Epic Store ein echtes Cyberpunk-Schwergewicht komplett gratis abgreifen und für immer behalten.

Die Rede ist von Deus Ex: Mankind Divided - und wir wissen, dass jetzt vielleicht manch wer sich an der verchromten Stirn kratzt, denn Mankind Divided hat zum Release 2016 durchaus die Gemüter gespalten. Vergleicht man den Mix aus Shooter und Rollenspiel mit seinem unvergesslich genialen Großväterchen - dem allerersten Deus Ex - dann bekommt ihr hier gerade in Sachen Story beileibe nicht die Meisterklasse von damals geboten.

Aber Deus Ex: Mankind Divided ist trotzdem für sich genommen ein richtig, richtig gutes Spiel. Ihr müsst nur wissen, worauf ihr euch einlasst.

Für wen lohnt sich Deus Ex: Mankind Divided?

Streng genommen ist Mankind Divided der vierte Teil der Deus-Ex-Saga, spielt chronologisch vor den ersten beiden Teilen und nach dem 2011er Human Revolution, aber ihr müsst nicht die gesamte Reihe zocken, um bei Mankind Divided durchzublicken. Und das ist Fluch und Segen.

7:35 Deus Ex: Mankind Divided - Testvideo - Die gute und die schlechte Nachricht

Fluch, weil die Geschichte von Mankind Divided recht isoliert für sich steht und demnach keinen der spannenden Storyfäden der übrigen Serienteile aufgreift, die Deus Ex überhaupt erst so großartig machen. Segen, weil ... naja, weil ihr kein Vorwissen braucht, um diese Cyberpunk-Welt zu genießen.

Ihr bereist die ferne Zukunft des Jahres 2029 und stürzt euch mitten in eine verchromte Hightech-Welt voller Augmentierungen, Konzerne und kapitalistischer Großmachtsfantasien, die auf den zweiten Blick genretypisch von Faschismus, Armut und anderen dystopischen Gruseleien durchsetzt ist.

Hier geht's zum Epic-Angebot von Deus Ex: Mankind Divided

Die größte Stärke des Spiels ist seine Freiheit: Agent Adam Jensen erledigt in Prag haufenweise Haupt- und Nebenmissionen und entscheidet selbst, ob er laut, leise, smart oder grob vorgehen möchte, ob er sich in feindliche System hackt oder wie ein Engel des Todes von oben auf seine Gegner herabregnet.

Wer Cyberpunk 2077 mag, findet hier in kleinerem Maßstab eine vergleichbare, unheimlich dichte Erfahrung. Zwar ohne Open World, aber dennoch mit sehr, sehr coolen Erlebnissen.

So aktiviert ihr das Spiel