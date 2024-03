5 neue Steam-Spiele, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt

Neue Steam-Geheimtipps für alle, die kein teures Werbebudget brauchen, um Spaß zu haben.

Huch, schon wieder eine Woche rum? Zeit für unsere Steam-Geheimtipps zum Wochenende! Wie gewohnt mit Spielen, die wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber bei Nutzerinnen und Nutzern sehr gut ankommen.

Diesmal mit einer schicken Rennsimulation, einem Schleich-Shooter aus unverbrauchter Perspektive und mehr. Viel Spaß bei fünf neuen Spielen auf Steam, die die Meisten nicht auf dem Zettel haben dürften.

Wir führen die Preise der Spiele in diesem Artikel gerundet und unrabattiert an. Einige Titel sind zum Steam Spring Sale 2024 günstiger zu haben. Weitere lohnenswerte Angebote findet ihr hier:

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Le Mans Ultimate

Genre: Rennsimulation | Release: 20. Februar 2024 (Early Access) | Preis: 30 Euro

1:11 Le Mans Ultimate will es mit Assetto Corsa und Forza Motorsport aufnehmen

Wie Assetto Corsa Competizione konzentriert sich die Rennsimulation Le Mans Ultimate auf einen Teilbereich des Rennsports. In ACC geht's um die Rennklassen GT3 und GT4, während Le Mans Ultimate als offizielles Spiel die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans abbildet.

Es gibt also nicht nur die bekannte französische Rennstrecke Le Mans, sondern auch andere Örtlichkeiten, zum Beispiel Spa-Francorchamps, Monza und Fuji. Insgesamt sind im Early Access sieben Rennstrecken enthalten. Das Repertoire könnte bis zum Full Release (und darüber hinaus) noch wachsen.

Forza Motorsport Nur fast das Rennspiel-Meisterwerk, das wir erwartet haben von Sören Diedrich

Intravenous 2: Mercenarism

Genre: Taktik-Shooter | Release: 19. Januar 2024 (Demo) | Preis: kostenlos

1:22 Intravenous 2 verspricht einen Taktik-Shooter der ungewöhnlichen Art

Hier haben wir einen kleinen Sonderfall, noch ist das komplette Spiel Intravenous 2 nämlich nicht auf Steam erschienen. Dort könnt ihr lediglich eine kostenlose Demo mit dem Untertitel Mercenarism spielen, einen sogenannten Prolog. Der kommt aber derart gut an, dass wir ihn euch nicht vorenthalten wollen. Rund 1.200 User werten zu 93 Prozent positiv. Irgendwann 2024 soll die Vollversion folgen.

Intravenous 2 setzt auf Schleich-Shooter-Elemente, die mit etwas Fantasie an ein Metal Gear Solid erinnern. Ihr steuert einen abgebrühten Söldner, der sich auf gefährliche Missionen begibt. Ihr müsst euch schleichend durch die Level bewegen und taktische Vorteile nutzen, um eure zahlenmäßige Unterlegenheit auszugleichen. Das Ganze findet in einer Vogelperspektive statt, die an Hotline Miami erinnert.

In unserer Übersicht erfahrt ihr, was das Shooter-Genre in 2024 sonst noch Neues bietet.

Immortal Life

Genre: Lebenssimulation | Release: 18. Januar 2024 | Preis: 14 Euro

1:55 Immortal Life verbindet Farming-Simulation mit chinesischer Fantasy

Der riesige Erfolg von Stardew Valley auf dem PC brachte unzählige Spiele hervor, die auch ein Stück vom Kuchen der Bauernhof-Lebenssimulationen abhaben wollen. Eines der neuesten heißt Immortal Life und setzt auf chinesische Fantasy und Mythologie als Thema.

Ihr baut in einem malerischen Tal eure Farm, nutzt Magie für die Ernte und betätigt euch im Angeln, dem Kochen und der Herstellung von allerlei Nützlichem. Und für die Action tretet ihr gegen Monster an. Zudem sammelt ihr eine Reihe von Freunden und Begleitern, die euch bei eurer täglichen Arbeit zur Hand gehen.

Islands of Insight

Genre: Rätsel-Abenteuer | Release: 13. Februar 2024 | Preis: 30 Euro

1:59 Islands of Insight wird eins der wenigen Multiplayer-Spiele, die einfach nur chillig sind

Myst war ein Mega-Hit auf dem PC, lange bevor es cool war. In eine ähnliche Kerbe haut Islands of Insight, wo ihr nicht nur alleine knifflige Aufgaben lösen, sondern auch auf Multiplayer-Servern spielen könnt. Ihr erkundet diverse schwebende Inseln, daher der Name.

Mal eine nette Abwechslung: Islands of Insight versteht sich als Rundum-Wohlfühl-Spiel und verzichtet konsequent auf Gewalt. Ist ja vielleicht auch mal schön und für ein Mehrspielererlebnis eher die Ausnahme.

Grim Clicker

Genre: Klicker-Rollenspiel | Release: 30. Januar 2024 | Preis: Free2Play

Ihr müsst nicht grimmig dreinschauen, um Grim Clicker zu spielen. Vielleicht umspielt sogar ein Lächeln eure Lippen – so scheint es zumindest den 79 Prozent der Spieler und -Spielerinnen ergehen, die das Rollenspiel auf Steam positiv bewerten.

Grim Clicker setzt auf einen düsteren Retro-Stil. Ihr müsst neue Magie und Fähigkeiten lernen, um immer stärkere Gegner zu bezwingen. Das Besondere in diesem Genre: Das Spiel läuft auch dann weiter, wenn ihr nicht aktiv darin rumklickt.

Das waren sie, unsere fünf Geheimtipps zum Wochenende! Was dagegen derzeit im Steam-Mainstream Phase ist, könnt ihr hier erfahren:

Habt ihr diese Woche ein interessantes Spiel für euch gefunden? Welches werdet ihr euch anschauen? Habt ihr vielleicht selbst ein unbekanntes Spiel gefunden, das ihr anderen Leserinnen und Lesern empfehlen möchtet? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare, wir freuen uns immer darüber, eure Ansichten und Anregungen zu lesen!