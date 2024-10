John Wick: Der Bart von Keanu Reeves hat den Machern der Actionfilme viel Ärger eingebrockt

Offenbar interessiert sich ohnehin jeder nur für Keanu Reeves Bart, deshalb haben wir uns das restliche Gesicht gespart! Bildquelle: Lionsgate

Keanu Reeves ist bekanntermaßen breathtaking . Aber auch der als gutmütig und großherzig geltende Hollywood-Schauspieler ist nicht davor gefeit, auch mal für Verärgerung zu sorgen. So geschehen etwa während der Dreharbeiten zum ersten John-Wick-Film.

Der erste John Wick feiert in diesen Tagen seinen zehnten Geburtstag. Premiere feierte der spätere Action-Hit nämlich im September 2014 auf dem Fantastic Fest in Austin, Texas.

Anlässlich dieses Jubiläums haben die beiden Regisseure Chad Stahelski und David Leitch mit Business Insider über die Entstehung des ersten Films gesprochen. Dabei haben sie eine kuriose Geschichte preisgegeben: Der Bart von Keanu Reeves sorgte für Ärger!

[…] Wir haben versucht, einen modernen Fantasy-Film mit griechischer Mythologie zu machen. Das ist nicht Mainstream. Also wollten wir etwas Cooles mit Keanu machen. Aber die Geldgeber wollten den verdammten Keanu Reeves sehen. […] Und ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals wurde uns von den Verantwortlichen gesagt, dass man das Gesicht seines Hauptdarstellers nicht mit einem Bart verdeckt. Er muss für internationale Filme glatt rasiert sein! Das ist der klassische Studiospruch.

Trotz dieser Forderung beharrten die Verantwortlichen am Set auf ihrer Vision. Dadurch musste das Team laut Chad Stahelski eine Menge Sch...e über sich ergehen lassen. Und trotzdem: Sie zogen ihr Ding durch und sollten Recht behalten:

Wir waren der Meinung, dass man uns nicht feuern kann, also tauchte Keanu am ersten Drehtag mit Bart auf. Und später in der Woche, als sie die Tagesaufnahmen mit den inzwischen berühmten Halblichtaufnahmen von Kameramann Jonathan Sela sahen, waren die Leute verdammt begeistert.