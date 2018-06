Jurassic World: Das gefallene Königreich - Die ersten Kritiken sind da

Mit Jurassic World belebt Steven Spielberg seine kultige Dino-Filmreihe und setzt sie äußerst erfolgreich fort. Mit über 1,6 Milliarden Dollar Kino-Einnahmen begeisterte der erste Teil einer neuen Dino-Trilogie Millionen von Kinobesuchern weltweit.

Jetzt läuft das Sequel Jurassic World: Das gefallene Königreich in den Kinos an und es stellt sich die Frage: Kann der zweite Teil an den enormen Erfolg seines Vorgängers anknüpfen? Wenn man die ersten Kritiken zum Film liest, sieht es eher nicht danach aus. Zwar gibt es einige positive Meinungen zum Kinofilm von Regisseur J. A. Bayona mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard erneut in den Hauptrollen. Dennoch fallen die meisten Kritiken eher mittelmäßig aus.

Maue Kritiken - Erfolg an den Kinokassen?

Auf Metacritic wird Jurassic World 2 mit eher durchschnittlichen 52 Prozent positiver Kritiken geführt. Ähnlich sieht es auf Rotten Tomatoes mit 66 Prozent positiver Kritiken aus. Die durchschnittliche Wertung liegt hier bei 6.3 von 10.

Im Vergleich zum ersten Film liegt Jurassic World 2 jedoch auf einem ähnlichen Niveau, denn Jurassic World aus dem Jahr 2015 wird bei Metacritic mit 59 Prozent positiver Kritiken geführt.

Spielefans dürfen sich zum Kinostart auf ein neues Spiel aus der Reihe freuen: Jurassic World Evolution erscheint am 12. Juni für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Die Kritiken zu Jurassic World 2

