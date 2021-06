Dinosaurier-Fans aufgepasst! Frontier hat auf dem Summer Game Fest 2021 Jurassic World Evolution 2 angekündigt. Der Nachfolger zum beliebten Riesenechsen-Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen. Aber bevor wir euch erzählen, was bereits bekannt ist, schaut euch am besten erstmal den Ankündigungstrailer an:

Kein Geringerer als Jeff Goldblum, der in dem Filmen den Chaostheoretiker und rundherum "Cool Guy" Ian Malcolm spielt, kündigte das JWE 2 an. Zwar gab es noch keine Spielszenen zu sehen, aber aus den gezeigten Bildern können wir trotzdem schon einige spannende Infos ableiten.

Diesmal wird es die von Fans heiß gewünschten Wasser-Saurier geben (die gar keine Dinosaurier sind, wissen wir).

Generell scheint die Vielfalt der Tiere größer zu werden, bisher ist von 75 verschiedenen Spezies die Rede. Wir haben auch die klassischen Pteranodons gesichtet, die im ersten Spiel nur über einen DLC verfügbar waren.

Wie in der Serie üblich haben die Menschen mal wieder beim Versuch versagt, die Dinosaurier sicher einzusperren. Im Trailer grasen sie fröhlich zwischen zerstörten Gehegen. Vermutlich wird es unsere Aufgabe als Spieler sein, wieder für Ordnung zu sorgen.

Es soll mehr Customization-Optionen und tieferes Management geben, ein großer Kritikpunkt, den viele Spieler an JWE äußerten - es gab wenig Möglichkeiten, Gehege und Gebäude zu modifizieren. Frontiers andere Spiele wie Planet Zoo bieten sehr viel mehr Freiheiten.

Es wird wieder eine Story-Kampagne geben, in der es um die ausgebrochenen Dinosaurier und die neue Welt geht. Wahrscheinlich gibt es einige Parallelen zum kommenden Film Jurassic World Dominion.

Insgesamt vier Spielmodi wurden angekündigt, darunter ein Sandbox-Modus und einen Chaostheorie-Modus, in dem ihr wichtige Momente der Filmreihe nachspielt und selbst beeinflusst.

Wir haben mit einem echten Dino-Experten gesprochen, der findet, dass Spiele noch viel mehr aus den prähistorischen Kreaturen herausholen könnten. Mehr über eine Evolution voller Missverständnisse lest ihr hier:

JWE 2 soll Ende 2021 bei Steam und Epic erscheinen, ein konkretes Release-Datum gibt's noch nicht. Als Plattformen sind PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S bestätigt.