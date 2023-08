Gothic Remake, Titan Quest 2 und mehr: Die heißesten Trailer der Woche solltet ihr nicht verpassen

Mehr als 22 Jahre nach Release bekommt das allererste Gothic bald ein komplettes Remake.

Mal wieder ist eine Woche voller Trailer rum und ihr habt gezeigt, welche euch am meisten interessieren. Diesmal geht ein neues Rennspiel an den Start, das Gothic Remake bringt alte Herzen in Wallung und auch der ein oder andere mögliche Strategie-Hit taucht am Horizont auf.

Wir zeigen euch die acht meistgeschauten Trailer der vergangenen Woche. Falls ihr keinen Trailer-Blockbuster verpassen wollt, ist das hier eure beste Anlaufstelle!

Wreckreation

2:34 Das Rennspiel Wreckreation zeigt im Trailer, dass eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind

Das sind ganz schön viele verschiedene Vibes, die wir bei Wreckreation bekommen: Ein bisschen Hot Wheels, etwas Trackmania und irgendwie auch eine Spur Heide Park Soltau. In dem Rennspiel von den Burnout-Machern bauen wir unsere eigenen, verrückten Rennstrecken, teilen sie mit der Community und/oder fahren einfach nur drauf los. Mehr erfahrt ihr im Artikel zu Wreckreation.

Ahsoka

1:00 Ahsoka zaubert Star-Wars-Fans mit neuem Teaser ein dickes Lächeln aufs Gesicht

Mit Ahsoka lädt schon mal die nächste Star-Wars-Serie ihre Lichtschwerter. Die beliebte Heldin Ahsoka Tano steht im Mittelpunkt, Disney Plus setzt ihre Geschichte nach Rebels fort. Ab dem 23. August geht's los, der neue Trailer soll Fans schon mal einstimmen.

Auch in puncto Spiele gibt's jede Menge Zukunft für die Star-Wars-Marke:

Neue Star Wars-Spiele So sieht die Gaming-Zukunft von Krieg der Sterne aus von Vali Aschenbrenner

Gothic Remake

2:26 Gothic Remake: Der 2023er Trailer zeigt das Alte Lager, wie ihr es noch nie gesehen habt

Einen Klassiker neu aufzulegen, noch dazu als komplettes Remake, ist ein riskantes Unterfangen. Immerhin sind alte Fans selten anspruchslos, wenn es um das Erbe ihrer Erinnerungen geht. Das Remake von Gothic erzeugt bei unserer Community jedenfalls schon sehr viel Interesse und zeigt im neuen Trailer das gute, alte ... Alte Lager.

Jurassic World Evolution 2

1:53 Jurassic World Evolution 2: Euren Jurassic Park könnt ihr jetzt in ein urzeitliches Meer verwandeln

Den eigenen Jurassic Park zu bauen, das war nicht nur John Hammonds Traum, sondern auch der vieler Fans. Jurassic World Evolution 2 ist auch schon ein paar Jährchen raus, wird aber von Entwickler Frontier mit neuen Inhalten frisch gehalten. Der neueste DLC konzentriert sich ganz auf das marine prähistorische Leben. Es gibt übrigens noch mehr grandiose Spiele für Dino-Fans.

Last Train Home

1:50 Last Train Home: Trailer zum Strategiespiel zeigt, wie dramatisch die Zugfahrt im Kriegsgebiet wird

Last Train Home wird offenbar ein sehr ungewöhnliches Echtzeit-Strategiespiel. Als Basis dient ein rollender Zug, der mit Treibstoff versorgt, ausgebaut und in Stand gehalten werden will. Auf dem Weg zum Ziel entsenden wir unterwegs in Echtzeit-Gefechten immer wieder Soldatentrupps, um uns mit Ressourcen auszustatten. Der Trailer erklärt das Spielprinzip, in dem übrigens auch viel Survival steckt.

The Expanse

0:15 The Expanse: Die zweite Episode des neuen Telltale-Adventures ist jetzt da

The Expanse gilt als eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt. Da war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis das auf einer Romanreihe basierende Werk auch eine Videospieladaption bekommt. Im neuesten Trailer seht ihr, wie die Story des Telltale-Spiels in der zweiten Episode fortgesetzt wird.

I Am Groot

1:08 Der vielleicht süßeste Marvel-Held kehrt zurück zu Disney Plus und treibt Unsinn im Trailer

Baby Groot erschlägt euch im Trailer mit Niedlichkeit. Warum? Ganz einfach: Die neue Serie I Am Groot startet am 6. September auf Disney Plus in die zweite Staffel. Einen kleinen Ausblick auf seine Abenteuer quer durch die Galaxis bietet der Trailer.

Mehr Neues auf Disney+ findet ihr hier:

Disney Plus August 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick von Tristan Gudenrath

Titan Quest 2

2:39 Titan Quest 2: Der erste Trailer zum Action-Rollenspiel schindet Eindruck

Ja, es kommt wirklich: Titan Quest 2 zeigt im ersten, rein filmischen Trailer, wohin die Reise 17 Jahre nach Release des ersten Teils gehen soll. Wann das Spiel nun aber erscheint, das steht auf einem anderen Blatt. Ein Termin wurde noch nicht nicht genannt. Dagegen steht fest: Entwickler Grimlore Games nutzt die Unreal Engine 5.

Was meint ihr? Welcher Trailer aus der Vorwoche ist euer Favorit? Welches Spiel/Filmwerk erwartet ihr am dringendsten? Und was habt ihr hier vermisst? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!