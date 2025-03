Im aktuellen 0-Euro-Spiel von Epic könnt ihr euren eigenen Jurassic Park aufbauen

Im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche Jurassic World Evolution 2 geschenkt.

Hattet ihr als Kind einen Lieblings-Dino? Falls ja, dürft ihr ihn im kostenlosen Spiel aus dem Epic Gams Store aufziehen und dann hegen und pflegen. Jurassic World Evolution 2 ist ein Parkmanagement-Spiel, in dem ihr euch um die größten Kreaturen kümmert, die unsere Erde je bevölkert haben.

Kostenlos bei Epic: Jurassic World Evolution 2

12:36 Jurassic World Evolution 2 - Test-Video zum Dinopark-Spiel

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Frontier Developments | Release: 9. November 2021

Jurassic World Evolution 2 ist ein vielerlei Hinsicht klassischer Park-Tycoon, nur eben mit Dinosauriern. Von denen gibt es im Basisspiel schon 75 Arten. Neben zahlreichen Landbewohnern gibt es auch einige Reptilien, die in der Luft oder im Wasser zu Hause sind.

Entsprechend den Bedürfnissen der einzelnen Arten legt ihr für sie Gehege an und versorgt sie mit Wasser, Nahrung und weiteren Annehmlichkeiten. Dabei müsst ihr aber auch auf genügend Sicherheitsvorkehrungen achten, ansonsten werden eure Besucher nämlich schnell zum Zwischensnack.

Um die Gehege baut ihr natürlich einen kompletten Freizeitpark mit Wegen, Dekorationen, Geschäften und dem obligatorischen Souvenir-Shop. Dazu kommen noch die Mitarbeiter wie Park-Ranger und Forscher, die euren Park am Laufen halten.

Das Ganze erlebt ihr entweder im Sandbox-Modus, in dem ihr frei euren eigenen Park aufbauen und verwalten könnt, oder in der Kampagne. Die schickt euch sogar in Szenarien, die ihr aus einigen der Kino-Filme kennt.

Für echtes Film-Feeling sorgen die Sprecher der Hollywood-Streifen. So sprechen beispielsweise Jeff Goldblum und Bryce Dallas Howard (in der deutschen Version jeweils ihre Original-Synchronsprecher) Charaktere aus dem Spiel.

Im GameStar-Test von Jurassic World Evolution 2 gab es 2021 eine glatte 80 und auf Metacritic bewegt sich der Saurierpark zum Selberbauen bei einem ähnlichen Wertungsschnitt

Wie immer habt ihr genau eine Woche, also bis zum 27. März 2025 um 16:00 Uhr Zeit, euch das Spiel im Epic Games Store gratis zu sichern.

Bei den DLCs stehen gleich mehrere Packs mit zusätzlichen Dinosauriern zur Auswahl, die jeweils 8 Euro kosten. Mit den »Ein neues Zeitalter«-DLCs gibt es mit Biosyn und Malta zwei Erweiterungen, die neben neuen Spezies auch frische Gameplay-Mechaniken und je eine Story-Kampagne im Gepäck haben. Kostenpunkt hier sind jeweils 20 Euro.