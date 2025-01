Jurassic World Rebirth darf drei wichtige Regeln nicht brechen - die kommen vom Autor des allerersten Films von 1993

Kommen Dino-Fans bei Jurassic World Rebirth endlich wieder ins Staunen? Ab dem 2. Juli 2025 können wir uns selbst davon überzeugen. Bildquelle: Universal Pictures

Natürlich wird Jurassic Park primär mit Steven Spielberg assoziiert - und das aus gutem Grund. Doch ohne ein starkes Drehbuch hätte selbst der Meister-Regisseur am spektakulären Leinwand-Abenteuer von 1993 scheitern können.

Dafür war vor über 31 Jahren David Koepp verantwortlich, der sich nun erneut mit dem Dino-Franchise beschäftigt. Tatsächlich hat Koepp das Skript zu Jurassic World Rebirth verfasst, der am 2. Juli 2025 unter der Regie von Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, Godzilla, The Creator) in den Kinos startet.

Drei Regeln, die Jurassic World Rebirth befolgen muss

Damit keimt bei dem ein oder anderen Urgestein der Reihe vielleicht sogar Hoffnung auf, dass Jurassic Park beziehungsweise World mit Rebirth zu alten Stärken zurückfindet. Das verspricht auch Koepp persönlich in einem neuen Interview mit TheWrap. Er hat sich dafür selbst ein paar Regeln auferlegt.

Koepps Gedanke dahinter war: Einem vergleichbaren Prinzip folgte mit Chuck Jones der Schöpfer der Animations-Legenden Road Runner und Wile E. Coyote, um das eigene Publikum nicht zu verprellen. Aus Spoiler-Gründen kann Koepp aktuell allerdings nur drei seiner eigens aufgestellten Regeln teilen:

Den Ereignissen der vorangegangenen sechs Filme kann nicht widersprochen und sie können auch nicht widerlegt werden - denn ich hasse Retcons. Sämtliche Wissenschaften müssen auf der Realität basieren. Humor ist so wichtig wie die Luft zum Atmen.

Worum es in Rebirth geht? Die Handlung des neuesten Jurassic World dreht sich um die Wissenschaftlerin Zora Bennett (Scarlett Johansson), die sich gemeinsam mit dem Paläontologen Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) und dem Söldner Duncan Kincaid (Mahershala Ali) aufmacht, um Dinosaurier-Proben aus einer tropischen Biosphäre zu sichern.

Dabei kreuzen sich ihre Wege mit einer Gruppe von Zivilisten, deren Boot vor der besagten Insel gekentert ist. Die Geschichte von Rebirth spielt sich circa fünf Jahre nach Jurassic World: Dominion ab.

David Koepp verantwortete zuerst das Drehbuch für Jurassic Park und dann auch das der direkten Fortsetzung Vergessene Welt: Jurassic Park. Danach kehrte er dem Dino-Franchise den Rücken zu, arbeitete aber immer wieder mal mit Steven Spielberg zusammen.

Jurassic World Rebirth startet nun am 2. Juli 2025 in den Kinos.