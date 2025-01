Jurassic Park mit »echten« Dinos: Ein Video zeigt, wie der 31 Jahre alte Kultfilm laut der Wissenschaft aussehen müsste

Jurassic Park ist, was die Darstellung von Dinosauriern betrifft, nicht ganz korrekt. Ein Video zeigt uns jetzt, wie die Kreaturen in dieser Szene eigentlich aussehen müssten. Bildquelle: Universal Pictures

Der allererste Jurassic-Park-Film von Steven Spielberg feiert dieses Jahr bereits seinen 32. Geburtstag. Doch die Welt hat sich in den letzten drei Jahrzehnten natürlich weitergedreht und die Wissenschaft ist mittlerweile um einiges schlauer, was das Aussehen von Dinosauriern betrifft.

Spielbergs Dino-Interpretation entspricht nämlich - nach aktuellem Wissensstand - nicht der Realität. Ein Video soll uns jetzt zeigen, wie einige ikonische Film-Szenen mit den »richtigen« Dinos aussehen.

Was genau hat die Wissenschaft herausgefunden?

Die wichtigsten Erkenntnisse: Lange wurde angenommen, dass Dinosaurier mit den Reptilien verwandt sind. Diese Theorie wurde bereits vor vielen Jahren widerlegt. Die Analyse von Dino-Gewebe und der Vergleich mit noch lebenden Tierarten ergab Folgendes: Hühner sind dem Tyrannosaurus viel ähnlicher. Denn die beiden Spezies teilen Gemeinsamkeiten im Aufbau ihrer Knochenstruktur.

2:20 Mit Jurassic World startete eine neue Ära in der Reihe. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard verkörperten für drei Filme Owen Grady und Claire Dearing

Autoplay

Für den Wärme-Ausgleich sorgte bei den Dinosauriern das ebenfalls nachgewiesene Federkleid − wieder eine Ähnlichkeit zu unseren gefiederten Freunden. Falls ihr mehr dazu wissen möchtet: In unserem Podcast sprachen wir 2021 unter anderem mit einer Paläontologin, also einer Expertin für ausgestorbene Tierarten. Die Expertin klärte uns über populäre Irrtümer und die unterschiedlichen Dino-Darstellungen auf.

Weiches Gefieder statt schuppiger Panzer

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) teilt der User CoolioArt nun seine überarbeitete Version einer berühmten Szene aus Jurassic Park, in der die Kinder Tim (Joseph Mazzello) und Lex (Ariana Richards) in der Küche von Dinosauriern angegriffen werden. Dabei schmückt die geschuppten Velociraptoren nun ein wissenschaftlich nachgewiesenes Federkleid.

Hier könnt ihr euch die Szene ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Irgendwie sehen die Dinosaurier so wesentlich harmloser aus als im Original. Streicheln sollte man die Kreaturen vermutlich aber trotzdem nicht.

Ein weiterer Clip zeigt, wie ein echter Raptor Dr. Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und die Kinder verfolgt. Diese Szene seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Jurassic-Park-Fans im Netz sind begeistert von den realitätsnahen Dinos. Fast 1.800 Kommentare lassen sich unter dem Post finden. Am Ende des Videos deutet CoolioArt bereits die Arbeit an einem ebenfalls wissenschaftlich akkuraten Tyrannosaurus Rex an. Wir bleiben also gespannt!

Mit Jurassic Park beziehungsweise Jurassic World Rebirth geht es 2025 übrigens auch im Kino weiter.

Beim neuen Dino-Film führt Gareth Edwards Regie, der bereits für Sci-Fi-Werke wie Rogue One: A Star Wars Story und The Creator bekannt ist. Der Cast besteht unter anderem aus Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) und Scarlett Johansson (Black Widow, The Avengers). Mehr dazu findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.