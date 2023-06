Ohne Internet kommt ihr in Forza Motorsport wohl nicht weit.

Aktuell herrscht Unmut in der Forza Motorsport Community. Stein des Anstoßes ist ein monatliches Entwickler-Update, das auf dem YouTube-Account der beliebten Rennspiel-Serie veröffentlicht wurde.

In dem Video erklären die Entwickler, dass ihr, sofern ihr Fortschritte in eurer Rennfahrerkarriere speichern wollt, ständig mit dem Internet verbunden sein müsst. Denn die Speicherung wird in Forza Motorsport nicht lokal erfolgen, sondern ausschließlich serverseitig.

Was soll das? Laut Forza Creative Director Chris Esaki sei das Spiel entwicklerseitig darauf ausgelegt, einfach anpassbar zu sein und ständig Inhalte hinzufügen zu können. Sie begründen den Ansatz also mit den geplanten Live-Features des Rennspiels. Darüber hinaus soll die Internetverbindung das Spielerlebnis verbessern:

Es geht uns darum, eine faire und sichere Erfahrung überall im Spiel zu gewährleisten. Jeder Fortschritt im Spiel wird also auf unseren Servern gespeichert, um die Integrität des gesamten Spielerlebnisses zu unterstützen.

Offline nur eingeschränkt unterwegs

Das Spiel wird zwar laut Chris Esaki auch offline spielbar sein, allerdings steht euch dann lediglich der Freies-Spiel-Modus zur Verfügung. Fortschritte werden zudem nicht dauerhaft gesichert. Das Offline-Spielerlebnis von Forza Motorsport wird also definitiv eingeschränkt sein.

Fans befürchten jedoch, dass das Spiel durch diese Einschränkung in Zukunft unspielbar werden könnte; sollten sich die Entwickler etwa entscheiden, die Server irgendwann zugunsten neuerer Titel abzuschalten.

Vielleicht hat Entwickler Turn 10 ja doch noch ein Einsehen und liefert mit einem späteren Patch eine Möglichkeit nach, den Karrieremodus auch offline zu genießen. Forza Motorsport soll am 10. Oktober 2023 für den PC sowie Xbox Series X/S erscheinen.

Was haltet ihr vom Quasi-Online-Zwang bei Forza Motorsport 8? Seht ihr ihn als Chance für schnellere Updates oder nervt euch die Forderung nach pausenloser Verbindung. Schreibt es uns gerne in die Kommentare.