Fortnite und Minecraft sind perfekte Beispiele dafür, wie gut Crossplay funktionieren kann. Beide lassen sich plattformübergreifend auf dem PC, der Xbox One und der Nintendo Switch miteinander und gegeneinander zocken - nur die PlayStation 4 spielt nicht mit. Und über genau diese fehlende Crossplay-Bereitschaft von Sony machen Microsoft und Nintendo nun sogar (zumindest unterschwellige) Scherze.

In einem neuen Trailer zelebrieren die Switch und die Xbox One, dass Minecraft nun endlich auch auf Nintendos Konsole Cross-Plattform-Play ermöglicht. Schon das entsprechende Update für Minecraft trägt den Namen »Better Together«, umso fröhlicher bauen nun Xbox- und Switch-Spieler im Video gemeinsam Klötzchen ab und bejubeln ihre neue Freundschaft.

Auf der PlayStation dagegen ist Minecraft schon viel länger erhältlich, doch Sony weigert sich weiterhin, das Crossplay-Feature einzubauen - sehr zum Ärger der Fans. Umso unschuldiger und frecher erscheint deshalb die Werbekampagne von Nintendo und Microsoft. Via Twitter winken sich die beiden nämlich nun auch noch zu und scheinen dadurch nicht nur darauf hinweisen zu wollen, welche Konsolen nun zusammen spielen können, sondern vor allem wer nach wie vor nicht zum Crossplay-Club gehört: Sony.

Hey @Xbox, since we can play together in @Minecraft now, did you want to build something? pic.twitter.com/LIylWy3yXZ