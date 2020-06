Kena ist eine der besten PC-Überraschungen des PS5-Reveals

Zu den zahlreichen neuen Spielen, die beim PlayStation-5-Reveal gezeigt wurden, gehört auch Kena: Bridge of Spirits. Das Action-Adventure, das optisch an die Filme der Pixar Animation Studios erinnert, könnte sich als eine der besten Überraschungen des PS5-Events für PC-Spieler herausstellen.

Wenn Zelda ein Pixar-Film wäre

Neben den großen Namen wie Horizon: Forbidden West und Resident Evil: Village stachen besonders die Entwickler von Ember Lab mit ihrem liebevoll animierten Trailer zu Kena heraus.

Die Qualität kommt nicht von ungefähr: Wie COO Josh Grier in einem Blog-Eintrag auf der PlayStation-Webseite erklärt, war Ember Labs ein Studio, das sich auf Charakterentwicklung für animierte Werbespots spezialisiert hat, bevor es an Spielen arbeitete.

Spielerisch erinnert Kena hingegen an Zelda: Neben dem Erkunden der offenen Spielwelt gibt's rasante Kämpfe gegen fantastische Monster, in denen Kena entweder einen Stab oder Pfeil und Bogen einsetzt. Der erste Trailer liefert bereits kurze Einblicke:

Das Highlight soll jedoch die Geschichte des Spiels werden: In deren Verlauf sammelt ihr putzige Waldgeister, die auf den Namen »Rot« hören und die Heldin in Kämpfen und bei anderen Aufgaben unterstützen. Laut Grier will man mit »überzeugenden Charakteren und der filmischen Welt« das Publikum dazu bringen, Kena genau so zu lieben, wie die Entwickler es tun.

Dass die Entwickler von Ember Lab große Zelda-Fans sind, beweisen sie nicht erst jetzt mit ihrem Erstlingswerk. Ende 2016 hat das Studio einen animierten Fan-Film zu Legend of Zelda: Majora's Mask veröffentlicht, der die dunkle Hintergrundgeschichte des mysteriösen Skull Kid zeigt:

Wann genau Kena: Bridge of Spirits herauskommt, ist noch nicht bekannt. Es wird jedoch vorerst zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen, ein PC-Release erfolgt später exklusiv im Epic Games Store.

GameStar-Redakteur Maurice ist von Kena jedenfalls schon ganz angetan: