Kennt ihr noch Newgrounds? Neue Sammlung bringt verrückte Klassiker von damals zurück

Flash-Spiele wie Obey! the Game von jmtb02 sind vergessene Klassiker der späten 2000er.

Habt ihr in den 2000er-Jahren nach der Schule oder der Uni auch unzählige Nachmittage auf Newgrounds verbracht?

Das kultige Portal bot einen nicht enden wollenden Fundus an kostenlosen Browser-Spielen auf Basis von Adobe Flash und andere Fan-Kreationen – kostenlos, kreativ und oft ziemlich verrückt!

Neue Hypes kamen und gingen blitzschnell. Was gerade im Trend lag, bestimmten User-Scores und Empfehlungen von Freunden, die vorzugsweise per ICQ verschickt wurden. Jetzt kehrt ein Teil dieser goldenen Ära der Flash-Spiele zurück. Hier der Trailer dazu:

1:14 Klassische Newgrounds-Spiele eurer Kindheit feiern Comeback als The Elephant Collection

The Elephant Collection auf Steam ist eine Remaster-Kollektion von zehn Titeln des Entwicklers John Conney, unter Newsgrounds-Kennern besser bekannt als jmtb02. Sein Markenzeichen ist der blaue Elefant, der in jedem der Spiele auf die ein oder andere Art vertreten ist – daher der Name der Sammlung.

Als Publisher fungiert Armor Games, die bereits Indie-Hits wie Bear and Breakfast oder The Last Stand herausgebracht haben. Preis und Release stehen indes noch nicht fest.

Vertreten sind verschiedene Genres wie schnelle Arcade-Action, Puzzles oder Jump&Runs, allesamt gespickt mit subtilen bis bissigen Kommentaren über die Spielebranche der damaligen Zeit.

Wir empfehlen übrigens vor allem das geniale This is the Only Level, das sich jedes Mal verändert wenn man es durchspielt.

Die kultigen Minispiele wurden für die The Elephant Collection aufpoliert und bieten jetzt hübschere Grafik, höhere Auflösung und besseren Sound im Vergleich mit ihren Flash-Vorvätern.

Und Werbeanzeigen sind natürlich nicht mehr enthalten. Auch wenn das vielleicht für manche sogar einen Teil des Charmes von damals killt, wer weiß.

Was haltet ihr von der Neuauflage? Verbindet ihr gute Erinnerungen mit der Newgrounds-Zeit oder habt ihr diesen Trend total verpasst? Schreibt uns gern eure Erfahrungen in den Kommentarbereich!