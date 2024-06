Killing Floor 3 enthüllt, was euch im neuesten Teil des Koop-Shooters erwartet

Die Zeds sehen in Killing Floor 3 furchteinflößender denn je aus.

Killing Floor 3 hat bei der PC Gaming Show 2024 einen neuen Trailer gezeigt und verspricht, das Chaos und die Action des beliebten Franchises auf ein neues Level zu heben. Tripwire Interactive hat nicht nur die Grafik mit der Unreal Engine 5 aufpoliert, sondern auch das Gameplay radikal überarbeitet, um euch ein intensiveres und taktischeres Erlebnis zu bieten, wie die Entwickler im Gespräch mit PC Gamer verraten.

Das erwartet euch in Killing Floor 3

Die auffälligste Veränderung in Killing Floor 3 ist der Wechsel in ein futuristisches Setting: Vergesst die bisherigen postapokalyptischen Schauplätze, hier erwarten euch biomechanische Albträume und Hightech-Umgebungen, die eher an Filme wie Alien und Event Horizon erinnern.

4:29 Killing Floor 3 zeigt erstmals echtes Gameplay - und wird unglaublich düster

Natürlich kehren auch die altbekannten Zeds zurück, aber dieses Mal tödlicher und vielseitiger. Die Gegner sind nicht mehr nur Kanonenfutter, sondern fordern euch mit einzigartigen Fähigkeiten heraus. So müsst ihr euch etwa auf die Kletterkünste der xenomorph-ähnlichen Crawler einstellen, die euch von allen Seiten angreifen. Vor allem der Scrake, nun mit Kettensäge und Greifhaken ausgestattet, wird euch das Fürchten lehren, indem er euch quer über die Karte zieht und anschließend zersägt.

Während in den Vorgängern rasante Kämpfe gegen Horden von Gegnern im Vordergrund standen, hat Killing Floor 3 das Tempo etwas gedrosselt. Dafür sind die Zeds nun einzeln herausfordernder. Dadurch soll sich jeder Kampf intensiver und strategischer anfühlen, da ihr jetzt etwa wenig gepanzerte Schwachstellen ins Visier nehmen müsst.

Die nächste große Neuerung ist das Spezialistensystem, das die bisherigen Klassen ablöst. Jeder Spezialist verfügt über eigene Waffen und Gadgets, die auf seine Rolle abgestimmt sind. So kann der Commando auf eine Vielzahl von Sturmgewehren zurückgreifen, während der Firebug mit Flammenwerfern ausgestattet ist.

Jeder Spezialist verfügt zudem über eine ultimative Fähigkeit, die euch in brenzligen Situationen aus der Patsche hilft. Der Commando kämpft sich etwa mit einer Säuredrohne durch die Horden, während der Ingenieur seine Gegner mit Schallkanonen in Stücke reißt.

Abschließend sollen neue Bewegungsoptionen wie Seilrutschen und Leitern die Karten dynamischer machen und neue taktische Manöver ermöglichen. Ferner bietet das Waffenkonfigurationssystem zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Mit verschiedenen Aufsätzen lassen sich die Waffen an den eigenen Spielstil anpassen.

Ob Trommelmagazin, Granatwerfer oder Visier – die Wahl liegt bei euch. Wann Killing Floor 3 erscheint, ist bislang allerdings bisher nicht bekannt.