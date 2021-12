King Arthur gratis bei GameStar Plus: Edler Herrscher oder böser Tyrann?

Für Fans von Total War: King Arthur brachte Fantasy-Elemente in die Total War Formel bevor Total War es mit den Warhammerspielen selbst tat. Im virtuellen Brittanien aus der Zeit von König Arthur müsst ihr ähnlich wie in der erfolgreichen Serie von Creative Assembly stetig euer Reich ausbauen und vor Feinden verteidigen.

Epische Schlachten: Konfrontationen könnt ihr entweder klassisch auswürfeln, oder ihr tragt sie in großen Schlachten in Echtzeit aus. Nur wenn ihr eure Einheiten clever einsetzt und psoitioniert, könnt ihr eurem Reich Ruhm und Ehre bringen. Je nach eurer Gesinnung stehen verschiedene magische Angriffe und Objekte zur Verfügung, die den Verlauf des Kriegs nachhaltig verändern können.

Auch für Rollenspieler: Über Quests erzählt das Spiel viele einzigartige Geschichten. Ihr müsst Entscheidungen treffen und formt so den Charakter eures Königs und seines Reichs. Wollt ihr ein sanftmütiger, christlicher König für das Volk sein oder lieber als keltischer Tyrann wüten? In King Arthur habt ihr die Wahl!

Jahreszeitenwechsel: Ändert sich das Wetter, ändern sich auch die Herausforderungen. Im Winter müsst ihr die Füße stillhalten, dürft dafür aber die über das Jahr erworbenen Fähigkeiten aufrüsten. Der Frühling bringt frische Quests, Schlachten schlägt man am liebsten im Sommer und im Herbst ist Erntezeit. Dadurch ergibt sich eine spannende Dynamik!

