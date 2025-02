Kingdom Come 2: Das erste Update ist da, doch die Patch Notes sind ziemlich kurz

Warhorse schmiedet weiter an seinem Rollenspiel-Großwerk, nun erscheint ein erster Hotfix.

Dieser Patch ist offenbar so klein, dass wir ihn fast übersehen hätten! Vor etwa vier Tagen wurde das erste Update für Kingdom Come: Deliverance 2 veröffentlicht, oder besser gesagt der erste Hotfix. Trotzdem wollen wir hier noch einmal kurz für euch zusammenfassen, was sich mit dem Patch an dem Spiel getan hat.

So viel ist euch nach den vielen Hinweisen in dieser News aber sicher schon klar: besonders viel liefert Warhorse hier noch nicht. Aber vielleicht ist ja trotzdem ein Fix dabei, über den ihr euch freut.

2:30 Kingdom Come 2: Wir brauen einen Trank, mit dem wir unsere Skillpunkte zurücksetzen

Autoplay

Das steht in den Patch Notes

Der Hotfix fokussiert sich auf ein paar wenige Bug Fixes und soll vor allem die Stabilität verbessern. Im besten Fall stürzt Kondom Come 2 bei euch also ab sofort nicht mehr so oft ab. Die Patch Notes sind nur auf Englisch, wir haben sie in etwas verkürzter Form aber mal eben für euch übersetzt:

Quest-Bugs

Fortuna: Bozhena und Pavlena petzen nicht mehr bei den Wachen, wenn ihr ihnen was klaut.

Bozhena und Pavlena petzen nicht mehr bei den Wachen, wenn ihr ihnen was klaut. Das Königsgambit: Eine Einblendung verschwindet nicht mehr, wodurch ihr nun garantiert immer Wein einschenken könnt, wenn ihr müsst – und wollt.

Bugs

Kampf: Bei Ultrawide-Auflösungen macht der Zoom mit der Armbrust keine Probleme mehr.

Bei Ultrawide-Auflösungen macht der Zoom mit der Armbrust keine Probleme mehr. Epic Store: Ihr könnt auch dann noch Achievements erhalten, wenn ihr länger als eine Stunde spielt.

Ihr könnt auch dann noch Achievements erhalten, wenn ihr länger als eine Stunde spielt. Twitch: Ihr müsst das Spiel nicht mehr neu starten, um bestimmte Belohnungen zu erhalten.

Stabilität

Das Spiel sollte nicht mehr abstürzen, wenn ihr ...

... euch verschlossene Türen oder Truhen anschaut

... das Spiel neu ladet, nachdem das Würfelspiel beendet wurde.

... das Pferdeinventar aufruft.

... mit einer Kutsche interagiert.

... wenn ihr wild auf Tasten drückt, während ihr euch die EULA anseht.

... wenn eure Version mit der Bink-Bibliothek kollidiert.

... wenn ihr ein gutes Dutzend weitere aktionen durchführt, die nicht genau definiert sind.

Das Warten auf den großen Patch

Das war es dann auch schon mit den ersten Fixes für Kingdom Come 2. Der Patch sorgt in der Community durchaus für ein wenig Ratlosigkeit, denn das Spiel ist schon seit fast drei Wochen erhältlich. Inzwischen sind es viele Spielerinnen und Spieler gewohnt, dass selbst große Patches deutlich schneller veröffentlicht werden.

Hotfixes, wie dieser, hauen andere Studios normalerweise in wenigen Tagen raus. Entsprechend zeigen sich auf Reddit auch einige Leute enttäuscht, dass so lange nach dem Release viele konkrete Bugs noch immer nicht gefixt wurden. Zu einigen der nach wie vor vorhandenen Bugs gehören:

Leuchtende Augen und Münder bei NPCs

Nervige Soundaussetzer auf der PS5

Eine wichtige Waffe kann nach wie vor nicht auf Rang 4 aufgewertet werden

Grafische Fehler bei der Darstellung von Regen

Viele weitere Quest-Bugs und technische Probleme

Vor allem über den Audio-Bug auf der PS5 ärgern sich viele Spieler. Dabei handelt es sich um einen der häufigsten und nervigsten Fehler, der seit dem Release auftritt und damit schon wochenlang verhindert, dass einige Menschen dieses ansonsten so grandiose Rollenspiel genießen können.

Vermutlich müssen wir uns noch ein Weilchen gedulden, bis Warhorse den ersten wirklich großen Patch liefert, der sich dann hoffentlich einer rauen Menge an Bugs und Problemen widmet. Wir halten die Augen offen.