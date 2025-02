»Kingdom Come 2 ist ein Triumph!« - Rollenspiel erreicht schon am ersten Tag Millionen-Meilenstein

Darüber freut sich wohl nicht nur Lord Capon: Warhorse vermeldet beachtliche Verkaufszahlen.

Ein weiterer Erfolg für Warhorse Studios: Kingdom Come: Deliverance 2 hat sich innerhalb der ersten 24 Stunden über eine Million mal verkauft. Das gaben die Entwickler stolz bei X (früher Twitter) bekannt. Auch die positiven Presse-Reviews sowie Nutzer-Wertungen sprechen eine klare Sprache: 2025 startet mit einem Mittelalter-Meisterwerk.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Teil 2 lässt damit seinen Vorgänger weit hinter sich, sowohl was Wertungen als auch Verkaufszahlen angeht. Zumindest im Launch-Zeitraum.

Wie schneidet Kingdom Come 2 im Vergleich zu Teil 1 ab?

Bei den Verkaufszahlen: Wie erwähnt hat Kingdom Come 2 die Millionenmarke bei den Verkäufen geknackt – da zählen Vorbestellungen und alle Plattformen rein. Kingdom Come: Deliverance (1) hat für diese Hürde zwei Wochen gebraucht – was damals natürlich ebenfalls ein beachtlicher Erfolg war. Insgesamt verkaufte sich Teil 1 seit dem Release 2018 laut Entwickler 8 Millionen mal.

Bei den Wertungen: Sowohl beim Metascore (88 im Vergleich zu 78) als auch beim Wertungsdurchschnitt bei OpenCritic (89 im Vergleich zu 72) schneidet Kingdom Come 2 deutlich stärker ab als dein Vorgänger. Die Nutzer-Reviews bei Steam lassen sich so kurz nach Release natürlich noch nicht fair vergleichen, aber auch dort scheint die Tendenz klar: 91 Prozent positiv für KCD2 im Vergleich zu 83 Prozent positiv für KCD.

1:30:45 Traumwertung für Kingdom Come 2: Das ist ein Meisterwerk!

Autoplay

Wie viele Kopien Warhorse verkaufen muss, um die Entwicklungskosten von Kingdom Come 2 wieder reinzuholen, ist uns nicht bekannt. Allerdings scheint das Studio erstmal sehr zufrieden mit dem aktuellen Erfolg. Im Tweet bedanken sie sich bei der Community mit folgenden Worten:

Über eine Million von euch haben unsere Welt betreten. Wir sind mehr als dankbar für eure Unterstützung – danke euch, dass ihr Kingdom Come 2 zu einem Triumph macht!

Was passiert als Nächstes? Der Launch ist durch, aber damit ist Kingdom Come 2 noch nicht vorbei. Demnächst sollen Features wie der Hardcore-Modus und ein Barber für Heinrich nachgeliefert werden. Im Lauf des Jahres 2025 sollen dann noch drei Erweiterungen erscheinen. Mehr darüber lest ihr in den Artikeln oben.