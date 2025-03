Ein geheimer Dämonenhelm in Kingdom Come 2 sieht aus, als käme er aus einem anderen Spiel

Die meisten Rüstungen in KCD 2 weisen keine Fantasy-Elemente auf.

Ein mehr als extravaganter Helm beschäftigt die Community von Kingdom Come: Deliverance 2. Die schützende Kopfbedeckung sieht mit Hörnern und Ohren fast so aus, als würde sie eher in ein Fantasy-Rollenspiel gehören und gibt den Fans Rätsel auf.

Der Dämonenhelm

Reddit-Nutzer Winter-Garbage-1790 zeigt in einem Beitrag einen äußerst ungewöhnlichen Helm mit zwei spitz nach oben laufenden Hörnern und langen ledrigen Ohren in Kingdom Come 2.

Der Spieler erklärt, dass der Helm tatsächlich Teil des Spiels ist und nicht von anderen Nutzern erstellt wurde. Allerdings lässt sich der Helm nur über die Master Merchant Mod aufsetzen, es ist also nicht möglich, ihn im Spiel zu kaufen, zu finden oder herzustellen.

Der Gegenstand selbst wird im Spiel nur als »Saxon Bascinet« bezeichnet. Eine Item-ID gibt es nicht.

Wo kommt der Helm her?

Ohne die Ohren und Hörner sieht der Helm aus wie der des Ritters Taras Mura, den ihr in der Quest Höllenschlund antrefft. Die Nebenaufgabe dreht sich im übertragenen Sinne tatsächlich um Dämonen.

Deswegen vermutet Nutzer No_Ad2754 auch, dass es sich bei dem dämonenhaft anmutenden Helm um eine Alternative zu dem von Taras Mura handelt. Die Entwickler haben sich gegen den Look entschieden, der Helm verblieb aber im Spiel – so die Theorie.

Andere Nutzer wie quixote_manche und rebel_soul21 vermuten, dass der Helm zu einem der geplanten DLCs von Kingdom Come 2 gehört.

Passt ein solcher Helm ins Mittelalter?

Die Spieler sind sich schnell einig, dass ein solcher Helm nicht auf einem Schlachtfeld getragen werden würde. Doch als Teil einer schmuckvollen und auffälligen Rüstung für ein Turnier wäre ein solch bedrohliches Äußeres durchaus denkbar.

Falls ihr ohne Mods und Prunk einfach nur die beste Rüstung in Kingdom Come 2 haben wollt, findet ihr alle Infos in unserem oberhalb verlinkten Guide. Doch keine Sorge, auch für euer Aussehen haben wir Hilfe, in der Box findet ihr einen Artikel mit allen Details zum Barbier und den neuen Frisuren, die Teil des gigantischen Updates 1.2 waren. Die Patch Notes erstrecken sich über 34 Seiten.