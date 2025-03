Kingdom Come 2: Patch 1.2 ist da, bringt neue Frisuren, Bug-Fixes und 34 (!) Seiten an Patch Notes

Mehr als nur eine Wagenladung an Änderungen steckt in Update 1.2.

Patch 1.2 für Kingdom Come: Deliverance 2 steht ab sofort zum Download bereit und sakra! Die Patch Notes ergeben eine ganze Novelle. 34 Seiten voller Balance-Änderungen, neuen Inhalten und Fehlerbehebungen – Warhorse hatte ja schon angekündigt, dass es ihr bisher größtes Update überhaupt wird.

Damit ihr euch nicht die nächsten zwei Stunden durch die Liste aller Neuerungen wühlen müsst, fassen wir euch die wichtigsten Infos zusammen. Auf Seite 2 des Artikels findet ihr dann die interessantesten Patch Notes und einen Link, falls ihr tatsächlich alle selber lesen wollt.

Wie groß ist der Download? Das Update 1.2 ist bei Steam satte 63 GB schwer.

Highlights aus Patch 1.2 für Kingdom Come 2

Barber: Ab sofort kann Heinrich sich Haare und Bart schneiden lassen. Es gibt einen Barber auf jeder Map: einen in Zhelejov und einen in Kuttenberg.

Schnellreisepunkt bei Bozhena: Ihr müsst nie wieder durch den Wald stapfen, um der Kräuterfrau einen Besuch abzustatten. Stattdessen könnt ihr direkt zu ihrer Hütte schnellreisen.

Kein »Stunlock« mehr beim Waffe ziehen: Bisher wurde Heinrich beim Waffe ziehen unterbrochen, wenn er dabei von einem Gegner getroffen wurde – was ziemlich schlecht für die Gesundheit war. Nun wurde das behoben. Allerdings auch umgekehrt, eure Feinde können nun also auch ihre Klingen zücken, während ihr auf sie eindrescht!

Neue Hochzeitsgäste: Nach Patch 1.2 könnt ihr die Sänger Udo und Jürgen auf der Hochzeit in Semin treffen.

Einfacher schleichen: Beim Stealth-System wurde einiges neu ausbalanciert. Ihr findet zudem neue Ausrüstung im Spiel, die extra für Heimlich-Heinrichs ausgelegt ist.

Schluss mit W-Warnung: Die Meldung, dass ihr die W-Taste beim schnellen Galoppieren nicht gedrückt halten müsst, taucht jetzt nur noch einmal auf. Und nicht bei jedem Ausritt wieder.

Besoffen rennen: Ab Patch 1.2 kann Heinrich auch im betrunkenen Zustand sprinten. Auf eigene Gefahr.

7:31 Kingdom Come 2: Maurice zeigt, wieso ihr im Spiel nicht betrunken durch den Wald rennen solltet

Autoplay

Controller-Steuerung: Hier wurde ein wenig geschraubt, damit ihr etwa nicht mehr versehentlich den Fotomodus öffnet.

Bug-Fixes: Uns fehlt hier der Platz, sie alle aufzuzählen, mehr Details findet ihr auf Seite 2. Der Patch räumt Grafikfehler aus und kümmert sich auch um viele Kleinigkeiten, die in manchen Quests nerven konnten. Zum Beispiel wurde manchmal als Verbrechen gewertet, beim Kuttenberg-Turnier gegen Menhard zu kämpfen.

Weitere Änderungen: Auch hier nur ein paar interessante Beispiele, es sind einfach sehr, sehr viele.

Balancing an vielen Fronten angepasst: Bei Stangenwaffen, Schmieden, Taschendiebstahl, Schleichen, Rüstungswerten, Preise, Skill-Lehrmeistern und mehr.

Nehmt ihr an Schießwettbewerben teil, landen die Pfeile danach automatisch wieder in eurem Inventar.

Framerates sollten noch etwas verbessert werden, außerdem stottern Cinematics nun weniger.

Viele Texturen, etwa von Charakter-Outfits, wurden verbessert.

Offizielle Modding-Tools sollen wenige Minuten nach dem Patch live gehen, ab dann stehen neue Fan-Mods auch über den Steam Workshop zur Verfügung. Mehr dazu lest ihr in unserem Modding-FAQ.

Auf der nächsten Seite findet ihr einige Auszüge aus den Patch Notes, die die wichtigsten Änderungen abdecken. Über unsere Schnellnavigation könnt ihr auch direkt zu dem Thema springen, das euch interessiert:

Wo bleibt Hardcore? Der von vielen Fans lang erwartete Modus kommt - aber er steckt noch nicht in Patch 1.2. Warhorse hat in einem Stream angekündigt, dass es nicht mehr allzu lange dauern soll, vermutlich wird es Mitte April soweit sein. Wir lassen euch sofort wissen, wenn ein Datum feststeht. Bis dahin lest ihr oben schon mal alles über die einzigartigen Herausforderungen im neuen Modus.