Zig Stunden in Kingdom Come 2 und kaum Hauptquest: Nein, es geht nicht nur euch so

Hochzeit? Ich sehe keine Hochzeit! Viele Spielerinnen und Spieler ignorieren bewusst die Hauptquest.

Wenn uns Kingdom Come: Deliverance 2 zum ersten Mal in seine erste Open World entlässt, macht das Rollenspiel keinen Druck. Die Hochzeit in Semin und damit der nächste große Schritt in der Hauptquest scheinen noch weit weg zu sein und wir müssen uns sowieso erst mal ein paar Groschen und eine Einladung zu der Feier verdienen.

Doch viele Spielerinnen und Spieler lassen sich in der Open World offenbar besonders viel Zeit: Auf Reddit wird es bereits zum Meme, wie lange Heinrich sich mit Nebenaufgaben beschäftigt.

Ich bin endlich bereit

Dass ein offenbar großer Teil der Community sich in der ersten Open World richtig austobt, ist nicht allzu verwunderlich: Schließlich gibt es rund um Burg Trosky zahlreiche Nebenquests zu erledigen, Banditen zu besiegen und Schätze zu finden. Und die Schönheit der Welt verleitet auch mal dazu, einfach die Natur bei einem Ausritt zu genießen:

5:00 Kingdom Come: Deliverance 2 - Wir reiten 5 Minuten durch die wohl schönste Open World des Jahres

Einige von uns (auch in unserem Testteam gibt es da Kandidaten) treiben es aber wohl auf die Spitze und erkunden jeden Winkel von Trosky, bevor sie sich gut gerüstet zur Hochzeit aufmachen. Während zunächst einige Spielerinnen und Spieler aber nur anmerkten, wie lange sie schon vor der ersten großen Hauptquest gespielt hatten, wurden die Posts immer absurder:

Uns interessiert jetzt natürlich auch, wie ihr Kingdom Come 2 spielt! Seid ihr direkt zur Hochzeit gedüst oder werdet ihr wie Warhammer-Henry noch in tausenden Jahren in der ersten Open World umherwandern? Antwortet in unserer kleinen Umfrage, die wir dazu aufgesetzt haben:

Wie man große Rollenspiele und Open Worlds spielt, ist natürlich auch eine grundsätzliche Frage: Während Perfektionisten die gesamte Karte aufdecken und jede Aufgabe erledigen wollen, spielen andere vielleicht grundsätzlich nur die Hauptquest, oder lassen sich dahin treiben, wo es ihnen gefällt.

Unabhängig davon, wie ihr das am liebsten macht, haben wir aber nach vielen Stunden im Spiel einige Tipps für euch. Falls ihr euch etwa Sorgen macht, weil ihr das erste Kingdom Come noch nicht gespielt habt, kann euch Steffi beruhigen. Ihr ging es nämlich auch so und sie hat nichts bereut. Und warum ihr euch eine starke Rüstung lieber für später aufsparen solltet, lest ihr im obigen Tipp.