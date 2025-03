»Ich heule« - Fan von Kingdom Come 2 schreibt einen Brief an die Entwickler und bekommt eine rührende Antwort

Die Entwickler von Kingdom Come 2 antworten mit einer rührenden Geste auf den Brief einer Spielerin.

Dass der Verlust eines geliebten Haustieres oft alles andere als leicht zu verarbeiten ist, kann wohl jeder nachvollziehen. So geht es auch einer Reddit-Nutzerin namens FriendlyBabyFrog, die ihre verstorbene Katze schmerzlich vermisst. Doch die Entwickler von Kingdom Come 2 und die Community des Spiels haben auf rührende Weise ihr Mitgefühl gezeigt.

Der tapfere Wildschweinjäger

FriendlyBabyFrog erzählt auf Reddit davon, wie sie einen Brief an die Entwickler des Mittelalter-Rollenspiels verfasste. Sie bedankte sich darin für das Spiel und berichtete, wie ihr Kingdom Come 2 dabei hilft, mit der Trauer über den Tod ihrer Katze Peony klarzukommen. Denn die Katze hatte sie während des Spielens beobachtet und versucht, Wildschweine zu fangen, die über den Bildschirm liefen.

Bei Warhorse war die Anteilnahme für die Spielerin und die Freude über ihre Nachricht offenbar groß. Denn nicht nur schickten ihr die Entwickler eine ausführliche Antwort, sie erstellten auch ein Artwork von Katze Peony:

Das Bild von Peony zeigt die Katze auf einem Wildschwein reitend, mit der Beschriftung Peony, der tapfere Wildschweinjäger . FriendlyBabyFrog war unfassbar gerührt von der Antwort der Entwickler. Im Reddit-Beitrag schreibt sie Ich heule und bedankt sich in den Kommentaren nochmal ausführlicher bei den Entwicklern und der Community:

Ich möchte noch einmal allen danken. [...] Ich kann nicht ausdrücken, wie dankbar und berührt ich von all den liebevollen Kommentaren und Nachrichten bin, die ich in den letzten beiden Tagen bekommen habe. [...] Immer, wenn mich die Trauer überwältigt, macht mich das Lesen der Kommentare unglaublich froh und hilft mir so sehr.

Peony landet sogar im Spiel

Andere Spielerinnen und Spieler schickten aber nicht nur Nachrichten. Ein besonders engagierter Reddit-Nutzer namens SirK3v erstellte sogar eine Mod für Kingdom Come 2, mit der das Bildnis von Peony auf einem Schild im Spiel prangt. FriendlyBabyFrog schreibt in Antwort darauf:

Das ist mehr als wunderschön. Ich brauche es unbedingt. Vielen, vielen Dank, das bedeutet mir die Welt.

So schnell wird Peony also wohl nicht vergessen werden, weder bei Warhorse, noch bei den Spielerinnen und Spielern oder FriendlyBabyFrog. Wer weiß, vielleicht landet die Katze sogar irgendwann wirklich im Spiel, ob als Mod oder per offiziellem Update. Schließlich hat Warhorse mit Kingdom Come 2 noch so einiges vor - was alles geplant ist, seht ihr im oben eingebetteten Video.