In Assassin's Creed Mirage steckt eine ganz besondere Katze - mit traurigem Hintergrund

Assassinen und Katzen haben einiges gemeinsam: Eleganz, Tödlichkeit und viel Geschick beim Schleichen.

Vielleicht habt ihr die ganz besondere Katze schon selbst entdeckt, die Ubisoft in AC Mirage eingebaut hat: ein grau-weißes Tigerchen, auf dessen Nase eindeutig das Logo von Assassin’s Creed prangt. Dahinter steckt mehr als nur ein kleines Easter Egg.

In diesem Reddit-Thread seht ihr einen Screenshot, wie sich die Miez in Basims Arm schmiegt (die Spoilerwarnung könnt ihr getrost ignorieren):

Was hat es mit der AC-Katze auf sich?

Tatsächlich gab es dieses wunderhübsche Tier wirklich, ganz ohne Photoshop. Es war ein Kater namens Chief, der einem Fan der Spielereihe gehörte – und leider bereits verstorben ist. Eine Freundin des Besitzers, Alanna Sas, bat die Entwickler von Ubisoft bei Facebook darum, Chief im Spiel zu verewigen. Und genau das haben sie offensichtlich getan!

Eine offizielle Bestätigung konnten wir zwar nicht finden, aber schaut euch die Bilder einfach mal an, es ist eindeutig. Der Fan-Account Scholars of the Creed hat gleich mehrere Screenshots von Chief, die auch zeigen, wie sein Ingame-Modell gebaut wurde:

Bei X (früher Twitter) und Reddit freuen sich viele Fans über den süßen »Catassin«, den man im Spiel knuddeln kann. In Bagdad verstecken sich noch weitere Vierbeiner, die Basim streicheln darf – das gehört ja schon in den Vorgängern zu den wichtigsten Features überhaupt.

Wenn ihr wissen wollt, ob sich das kleinere Assassin’s Creed für euch lohnt, wir haben unseren Test und jede Menge nützlicher Tipps parat. Schaut gerne gleich mal ins Testvideo (und sagt uns, ob ihr darin Katzen findet):

Erzählt uns in den Kommentaren gern von euren Haustieren (damit ich, die Autorin dieser News, aufhören kann zu weinen)! In welchem Spiel würdet ihr sie gerne verewigt sehen? Ich fang an: Meine Katze Carja ist badass genug, um sogar im Weltraum klarzukommen, also hätte ich sie gern an Bord der Normandy. Mein zart besaiteter Kater Banuk passt besser in irgendeine nette Lebenssimulation mit vielen Snacks.