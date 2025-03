Kingdom Come 2 ohne Töten: Ein »mittelalterlicher Batman« hat jetzt geschafft, was eigentlich als unmöglich galt

Was soll ich sagen? Ich konnte nicht auf diese Teaserbild-Idee verzichten.

Batman tötet nicht. Da spielt es keine Rolle, ob er nun in Gotham City oder Kuttenberg unterwegs ist. Der Reddit-Nutzer Hamfinity verkörperte bereits im ersten Kingdom Come die mittelalterliche Version des dunklen Ritters und hat das gesamte Spiel ohne einzigen Kill abgeschlossen. Zur Belohnung gab’s noch ein Achievement am Ende. Die Verwandlung in einen mittelalterlichen Batman war eine meiner schönsten Spielerfahrungen [...].

In Kingdom Come 2 hat er das beeindruckende Unterfangen fortgesetzt, diesmal gibt es aber keine Trophäe. Das hat auch einen guten Grund: Eigentlich sollte es unmöglich sein, das Spiel mordlos abzuschließen. Ich musste die Regeln etwas biegen , gibt Hamfinity zu. Am Ende steht die Null aber bei den Statistiken. Heinrich hat niemanden getötet.

Wie hat er es geschafft?

Grundsätzlich hat sich sein Heinrich aus jeglichen Konfrontationen rausgeredet, die er mit seinem hohen Charisma-Wert vermeiden konnte. Ansonsten hat er sich lediglich mit den Fäusten gewehrt, eine dicke Rüstung getragen und auf seine Ausdauer penibel geachtet. Unbemerkt in feindliche Lager vordringen und Gegner bewusstlos schlagen, gehört natürlich auch zum Repertoire eines dunklen Ritters.

Manche Quests haben aber den Tod eines oder mehrerer Charaktere vorausgesetzt, um abgeschlossen werden zu können. Da mussten dann andere NPCs den finalen Schlag ausführen, aber selbst das hat bei zwei Quests nicht funktioniert. Da musste Hamfinity kreativ werden. Die Lösung:

Bewusstlose Körper erleiden Sturzschäden, und es ist nicht Henrys Schuld, weil die Schwerkraft im Jahr 1403 noch nicht entdeckt wurde.

Laut Spielstatistik hat er somit niemanden getötet, auch wenn ein Richter da vermutlich anderer Ansicht wäre. Heinrich ist aber eben nicht derjenige, den Kuttenberg braucht. Er ist derjenige, den Kuttenberg verdient. Denn er ist die Nacht, er ist Rache, er ist Heinrich! Wer übrigens auch gerne die Fledermaus-Maske tragen würde, ist der Reacher-Star Alan Ritchson. Mehr dazu in der obigen News!