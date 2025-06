Kingdom Come 2: Fans wollen Prag am Horizont entdeckt haben - die Entwickler sind für uns zum Aufklärungsflug gestartet

Mist, immer noch kein Prag in Sicht. Fans halten also weiter Ausschau.

Prag kommt in Kingdom Come: Deliverance immer wieder vor – nur besuchen kann man die Hauptstadt in den Spielen nicht. Sie ist zu weit entfernt von den Ereignissen, und wahrscheinlich wäre es auch eine halbe Lebensaufgabe, sie nachzubauen, zumindest wenn man den Detailgrad von Kuttenberg aus KCD2 beibehalten wollte.

Gerade weil die Stadt immer wieder erwähnt wird, hoffen Fans natürlich trotzdem darauf, einmal selbst durch die nachgebauten Straßen zu stromern. Oder wenigstens einen Blick auf die Stadt mit der gewaltigen Burganlage zu erhaschen.

Nun hatten scharfäugige Spieler am Horizont einen Umriss erspäht, den man tatsächlich für eine Stadt halten könnte. Und der liegt auch noch in der richtigen Himmelsrichtung! Also doch ein bisschen Prag? Leider nein. Wir haben bei Warhorse nachgefragt und die Entwickler sind für uns mal kurz losgeflogen, um die Sache aufzuklären.

Kein Prag, nur ein prag-förmiger Wald

Hier seht ihr erstmal einen Screenshot von Twitter-User FireflyEchoArt, auf dem man den vermeintlichen Stadtumriss gut erkennt:

Gemein: Die Aussicht bietet sich einem, wenn man von Trosky aus in Richtung Südwesten schaut – also genau dahin, wo Prag sich befindet. Allerdings weit, weit entfernt. Außerdem liegt Prag topographisch unterhalb von Trosky, und zwar einige hundert Meter (stellenweise, Prag ist verflucht bergig).

Bevor wir uns zu sehr in Normalhöhen und Erdkrümmungsberechnungen verlieren konnten, haben wir einfach mal bei Warhorse nachgefragt. Nicht die erste ausgefallene Frage, die wir den Entwicklern schicken. Zur Antwort bekamen wir einen Screenshot, den sie bei einem Rundflug mit freier Kamera für uns geknipst haben:

Inzwischen hat auch der Lead Designer von Warhorse mit diesem Bild schon die Prag-Hoffnungen auf Twitter ausgeräumt.

Und ein »#Sorry« hing der E-Mail auch an. Also kein Prag, nur eine Baumformation. In den Kommentaren nehmen es die Fans mit Humor, war halt der Überleben-Skill nicht hoch genug gelevelt. Vielleicht haben sie ja mehr Glück, sollte es mal ein Kingdom Come 3 geben. Falls das dann im entsprechenden Gebiet spielt.

Immerhin erscheinen in den kommenden Monaten noch zwei DLCs, die die Welt von Kingdom Come 2 erweitern: In Das Erbe der Schmiede wird wohl ein weiterer Teil von Kuttenberg zugänglich. Und in Mysteria Ecclesia geht es endlich ins Kloster Sedletz, dessen Pforten bisher ebenfalls verschlossen blieben.

Prag war schon 1403 die Hauptstadt des böhmischen Reichs. Das Wappen mit den drei hellen Türmen auf rotem Grund begegnet euch im Spiel mehrfach, meistens auf den Schilden und Waffenröcken von feindlichen Soldaten. Es gibt auch gar nicht allzu viele Spiele mit Prag-Setting. Deus Ex: Mankind Divided, CoD MW3, Dreamfall Chapters, und dann wirds schon dünn. Fällt euch noch was ein?