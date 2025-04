»Absolut filmreif« - Spieler hetzt in Kingdom Come 2 eine ganze Stadt auf einen armen Banditen

In der Gruppe sind Banditen gefährlich, doch einzeln jagen die Bauern sie durch die Stadt.

In der rauen Realität des Mittelalters waren Banditen eine Gefahr, gegen die sich die Bewohner einer Stadt auch gemeinsam zur Wehr setzten. In Kingdom Come 2 verteidigen sich die Bauern auch gegen die Gesetzlosen, auch wenn Lynch-Mob im folgenden Beispiel von einem Spieler angestiftet wurde.

»Absolut filmreif«

Reddit-Nutzer Mircea-Baros teilt ein gut zwei Minuten langes Video, in dem die Bewohner von Kuttenberg einen einzelnen Banditen durch die Stadt hetzen.

In einem Kommentar erzählt der Spieler, wie er die Situation provoziert hat. In einem Banditen-Camp im Südwesten der Stadt hat er einen der Räuber ausgeknockt und das restliche Lager ins Grab geschickt.

Der bewusstlose Bandit wurde dann vollständig entwaffnet und auf dem zentralen Platz von Kuttenberg abgelegt. Kurz darauf begannen die ersten NPCs den Mann zu attackieren.

Da Mircea-Baros ihm aber seine Rüstung gelassen hatte, nahm er kaum Schaden und es formte sich ein großer Mob, der den Banditen verfolgte und schließlich zu Stecke brachte.

Laut dem Reddit-Nutzer schlossen sich der Jagd sogar ein Bettler und ein Priester an. Die Stadtwachen, die euch sonst aufhalten, wenn ihr bewusstlose Leute durch die Gegend tragt, kümmert das bei Banditen übrigens gar nicht.

»Das ist der realistischste Teil des Spiels«

Die Reddit-Community ist ziemlich begeistert von dem Video. »Ich bin froh zu sehen, dass Kuttenberg eine Nachbarschaftswache hat«, schreibt scififact und Atvishees erklärt: »Geht doch nichts über Lynchjustiz.«

»Das Einzige, was zur Perfektion fehlt, sind Fackeln und Mistgabeln. Das hätte bei Nacht gefilmt werden sollen«, meint ddnxm. Den besten Soundtrack hat übrigens rickyrawdwag gefunden und schlägt dieses Lied zur musikalischen Untermalung des Videos vor.

Kleiner Tipp: Stellt die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1,25 - dann ist es wirklich perfekt.

Unter dem Reddit-Beitrag berichten noch andere Nutzer von ähnlichen, teils auch unbeabsichtigten Erfahrungen mit wütenden Stadtbewohnern. Was Spieler noch so in Kingdom Come 2 Erschreckendes anstellen, erfahrt ihr im Artikel oben in der Box. Außerdem erfahrt ihr alles über Mittelalter-Batman und warum Heinrich so fasziniert von einem Brunnen in Kuttenberg ist.