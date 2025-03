Kingdom Come 2: Umfrage zum Nachtest - Wie gut läuft das Spiel momentan bei euch?

Heinrich will von euch wissen, ob ihr seine Heimat für zu buggy haltet oder nicht. Er weiß nicht, was damit gemeint ist, aber ist trotzdem gut drauf.

Kingdom Come: Deliverance 2 war bei Weitem kein derartiges Bug-Chaos zum Release, wie noch der erste Teil. Allerdings stießen wir in unserem Test unter Strich doch noch auf mehr Bugs als wünschenswert gewesen wäre. Das Ergebnis: eine kleine Abwertung von drei Punkten.

Die 90 hat Kingdom Come 2 damit trotzdem geknackt, doch gänzlich ohne Bugs hätte es entsprechend sogar für die 93 gereicht. Am 14. März erschien jetzt nach einigen Wochen des Wartens endlich der erste wirklich große Patch. Mit 1.2 wurden hunderte Bugs gefixt, ganze 34 Seiten an Patch Notes lieferte Warhorse ergänzend dazu ab.

Grund genug für uns, um noch einmal nach Böhmen zu reisen (und weil dieses Spiel auch einfach so viel Spaß macht!). Allerdings wollen wir das nicht ganz alleine machen, sondern auch in unsere Community reinhören! Wir wollen wissen, wie gut das Spiel seit Patch 1.2 bei euch läuft.

Wie gut läuft Kingdom Come 2 bei euch?

Natürlich werden wir uns das Spiel selbst ganz genau angucken und vorrangig auf Basis unserer eigenen Spielerfahrung urteilen, ob die Abwertung nun verschwinden kann oder nicht. Da gerade bei technischen Fragen jedoch viel auch von der Hardware einzelner User abhängt und einige Bugs sich womöglich schlicht unserem prüfenden Blick entziehen, könnt ihr uns bei der Einschätzung ein wenig aushelfen!

In der Umfrage geht es um alle technischen Schwierigkeiten, die ihr gerade mit dem Spiel habt. Es geht also nicht darum, ob es euch inhaltlich gefällt oder nicht!

Wir wollen wissen, ob ihr viele Bugs oder Schwierigkeiten mit der Performance erlebt:

Verratet uns in der Umfrage einfach, was euer aktueller Eindruck vom Spiel ist. Ob sich die Bugs eurer Meinung nach seither in Grenzen halten oder ob womöglich neue hinzukamen! Zwischendurch gab es etwa völlig neue Probleme in Tavernen, das wurde inzwischen aber auch wieder gefixt. Wir sind gespannt, was ihr sagt!

In jedem Fall könnt ihr in den nächsten Tagen mit unserem Nachtest zu Kingdom Come: Deliverance 2 rechnen. Dabei gehen wir auf die neuen Inhalte aus dem Patch ein und versuchen herauszufinden, ob die Abwertung noch gerechtfertigt ist oder nicht! Wenn ihr besondere Wünsche oder Gedanken dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.

Wir lesen gerne alles darüber, was ihr derzeit im Spiel erlebt und wie ihr seinen technischen Zustand wahrnehmt. Erzählt uns vor allem, auf was für Bugs ihr so stoßt. Dann können wir das für den Test einmal selbst überprüfen.