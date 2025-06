Kingdom Come 2 wird noch 2025 zum Film, den vorerst aber nicht jeder zu sehen bekommt

Wenn ihr Kingdom Come 2 als Spielfilm genießen wollt, müsst ihr euch am 9. Juli 2025 auf ins tschechische Karlsbad machen.

Euch ist Kingdom Come 2 zu umfangreich oder sperrig? Irgendwo weint gerade leise die halbe GameStar-Redaktion, denn damit verpasst ihr ein wirklich grandioses Rollenspiel. Doch keine Sorge: Wer sich zumindest für dessen Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen interessiert, kann die noch 2025 in Filmform nachholen. Mit Einschränkung.

Vom Rollenspiel-Meisterwerk zum Spielfilm

Richtig gelesen: Kingdom Come 2 wird noch 2025 zu einem Film, den das Entwicklerstudio Warhorse direkt verantwortet. Für den sogenannten Cinematic Cut werden Zwischensequenzen des Titels zu einer Art Spielfilm zusammengeschnitten.

Der wird aber nicht die komplette Handlung von Kingdom Come 2 umfassen. So widmet sich der Cinematic Cut nur Heinrichs Abenteuer in der Trosky-Region und die richtig dicken Story-Spoiler kommen erst später im Spiel. Das dürfte bei der umfangreichen Geschichte des Spiels wenig überraschen, summieren sich sämtliche Cutscenes doch auf einen Umfang von circa fünf Stunden.

Damit aus KCD2 ein Film wird, kümmert sich Daniel Vávra persönlich um das Projekt - seines Zeichens Mitbegründer der Warhorse Studios und Chefentwickler sowie Autor des Rollenspiels. Dabei greift ihm Petr Pekar als Co-Regisseur unter die Arme, der auf eine Vergangenheit in der Filmbranche zurückblickt und die Cutscenes von Kingdom Come 2 selbst inszeniert hat.

Wann und wo läuft der Film zu Kingdom Come 2?

Kommen wir zum großen Knackpunkt: Wenn ihr den KCD2-Film sehen wollt, wird es knifflig. Das gute Stück wird nämlich vorerst nur auf dem Karlovy Vary International Film Festival im tschechischen Karlsbad präsentiert. Und das bereits am 9. Juli 2025.

Und wer auf einen Release in internationalen Kinos, bei Streamingdiensten oder auf YouTube hofft, kann aktuell nur abwarten. Wir haben bei Warhorse nachgefragt und zumindest aktuell ist keine Veröffentlichung dieser Art geplant. Man versuche aber herauszufinden, ob sich Vergleichbares bewerkstelligen lässt.

Wenn ihr euch für die Story Kingdom Come 2 interessiert, müsst ihr euch also vielleicht doch noch ins Rollenspiel reinbeißen (sofern ihr das nicht längst getan habt).

Aber hey, es gibt wesentlich schlimmere Spiele, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Für uns thront Kingdom Come 2 nämlich aus vielen verdammt guten Gründen weit oben auf dem Olymp der Rollenspiele.

