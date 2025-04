Kingdom Come 2 veröffentlicht zwei weitere Mini-DLCs: Wir stellen die neuen Items vor

Schicker Hut und Schild, was könnte sich Heinrich mehr wünschen?

Noch lassen die angekündigten großen DLCs für Kingdom Come: Deliverance 2 auf sich warten. Aber Entwickler Warhorse ist alles andere als untätig – gerade erst kam mit dem Hardcore-Modus eine völlig neue Spielart dazu.

Und nun sind zwei kleine Addons in den Stores aufgetaucht: ein Jägersmann-Outfit samt starker Armbrust sowie ein Schild-Bundle.

Falls euch das bekannt vorkommt: Diese Inhalte gab’s schon, bisher allerdings exklusiv für Vorbesteller. Ab jetzt könnt ihr sie euch auch holen, wenn ihr die Standard-Version gekauft habt. Für wen lohnt sich das?

#1: Gallant Huntsman’s Kit

So sieht die Jägertracht aus.

Was ist drin? Ein komplettes Item-Set, falls ihr Heinrich zum Jäger machen wollt. Dazu gehört die Artemis-Armbrust (mit ziemlich kurzer Nachladezeit) und ein Kleidungsset. Das bietet recht wenig Rüstung, aber dafür umso mehr Charisma-Bonus – praktisch, falls ihr zum Beispiel auf eine gewisse Hochzeit gehen wollt.

Schleichen lässt sich in den leichten Klamotten auch recht gut. Es ist aber nicht so mächtig, dass das Spiel dadurch zu leicht wird.

Wo finde ich den Inhalt? Sobald ihr im Spiel zum ersten Mal eine eigene Truhe erhaltet, liegen die gekauften DLC-Items darin bereit. Am schnellsten geht’s in der Hauptmission, wenn ihr den Schmied von Tachau besucht.

Was kostet das? 3 Euro werden für das Outfit fällig.

#2: Shields of Seasons Passing

Was ist drin? Vier schicke Schilde in verschiedenen Formen und Farben. In Kingdom Come 2 gibt’s ja keine Jahreszeiten, weil es im Sommer spielt. Aber mit den Motiven bringt ihr ein bisschen Frühlings-, Herbst- oder Winterstimmung ins Spiel. Außerdem taugen sie natürlich hervorragend zum Blocken.

Wo finde ich den Inhalt? Wie beim anderen Mini-DLC, in Heinrichs eigener Truhe. Am schnellsten geht’s in der Hauptmission, wenn ihr den Schmied von Tachau besucht.

Was kostet das? Auch diese kleine Erweiterung kostet euch 3 Euro.

Bonus-Info für Nerds! Wer sich fragt, was auf dem Schild mit dem musizierenden Skelett steht, bitteschön:

»Memento homo quia pulvis es et in púlverem reverteris« (zweimal)

Heißt übersetzt: »Gedenke, Mensch, du bist Staub, und zu Staub wirst du zurückkehren«. Wisst ihr Bescheid! Passend dazu:

2:14 Kingdom Come 2: Mit tanzenden Skeletten ist eine grandiose Szene noch viel lustiger

Die Mini-DLCs sind ab sofort auf allen Plattformen verfügbar, also PC (Steam, Epic und GOG), PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Wann kommt nun der erste richtige DLC? Das ist eine hervorragende Frage, die wir euch leider noch nicht beantworten können. Immerhin kennen wir schon den Titel und groben Inhalt - das Addon heißt Tödliche Pinsel, dreht sich um einen mysteriösen Künstler und bringt ein Feature, mit dem ihr selber Schilde bemalen dürft. Letzteres kostenlos für alle!